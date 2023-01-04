Salernitana 1-2 Milan Maç Özeti İzle (VİDEO)

İtalya Serie A’ 16. hafta açılış maçında Salernitana - Milan karşı karşıya geldi. Milan deplasmanda 2-1 kazandı.
SALERNİTANA - MİLAN MAÇ ÖZETİ
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İTALYA SERİE A PUAN DURUMU
İtalya Serie A’ 16. hafta açılış maçında Salernitana - Milan karşı karşıya geldi. Milan deplasmanda 2-1 kazandı.
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