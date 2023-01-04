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Salernitana 1-2 Milan Maç Özeti İzle (VİDEO)

İtalya Serie A’da 16. hafta heyecanı başladı. Salernitana evinde Milan’ı ağırladı. Maç Milan’ın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 10’ Rafael Leao ve 15’ Sandro Tonali’den geldi. Bu sonuçlarla Milan puanını 36’ya çıkararak 2. sırada yer aldı. Salernitana - Milan maç özetini izlemek ve İtalya Serie A puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Salernitana 1-2 Milan Maç Özeti İzle (VİDEO)
Salernitana - Milan

İtalya Serie A’ 16. hafta açılış maçında Salernitana - Milan karşı karşıya geldi. Milan deplasmanda 2-1 kazandı.

SALERNİTANA - MİLAN MAÇ ÖZETİ

  • Salernitana - Milan maç özetini izlemek için TIKLAYIN.

İTALYA SERİE A PUAN DURUMU

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