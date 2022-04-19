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Özgün Salmonella belirtileri nelerdir? Salmonella bakterisi nasıl anlaşılır?
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Salmonella belirtileri nelerdir? Salmonella bakterisi nasıl anlaşılır?

Tüm dünyada krize neden olan Kinder sürpriz yumurtalarından yayılan Salmonella bakterisi ile ilgili vakalar devam ediyor. Kinder çikolatalarında bulunan zararlı Salmonella bakterisi çocukların hayatlarına mal oluyor. Türkiye'den de Kinder yumurtalarının denetimi ile ilgili adım geldi. Salmonella vakaları devam ederken virüsün belirtileri merak kazandı. Salmonella hastalığının belirtileri nelerdir? Salomella nasıl anlaşılır? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Salmonella hastalığı nasıl anlaşılır? Salmonella belirtileri neler?
Salmonella belirtileri

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ikinci bir talimata kadar Kinder Sürpriz Yumurta ürünlerinin ithalatında yüzde 100 Salmonella analizi yapılması zorunluluğu getirdi.

SALMONELLA HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NEDİR?

Salmonella bakterisi vücuda girdikten yaklaşık 12-72 saat sonra ateş, ishal, kusma, bulantı ve karın krampları şeklinde hastalık belirtileri görülmeye başlıyor.

Hastalık genellikle 4-7 gün sürüyor ve pek çok kişi tedavi olmadan iyileşir. Ancak bazı kişilerde, ishal hastanın hastaneye yatmasını gerektirecek kadar şiddetli olabilir. Yaşlılar, bebekler ve bağışıklık sistemi yetersiz olan kişilerde hastalık daha ciddi seyreder.

SALMONELLA NASIL BULAŞIYOR?

Salmonella bakterisi pek çok şekilde bulaşabilmektedir. İşte bakterinin bulaştığı yollar;

  • İnsan ve hayvan atıklarının uygun şekilde bertaraf edilmemesi ve bunların kaynak sularına karışması ile
  • Kaynağı bilinmeyen, kontamine (bakteri bulaşmış olan) suların içilmesi ve kullanılması ile
  • Salmonella taşıyan ve iyi pişirilmemiş et, yumurta, süt ve süt ürünleri gibi gıdalar ile
  • İçme ve kullanma sularının yeterince klorlanmaması nedeni ile
  • Kontamine (kirli) çiğ sebze ve meyve, baharat ve çerezler yolu ile
  • Pastörize edilmemiş süt veya meyve suyu, peynir ile
  • Özellikle yılan, kaplumbağa, kertenkele gibi sürüngenler, kurbağalar, kuşlar ve civciv gibi evcil hayvanlar ile temastan sonra hijyen kurallarına uyulmaması halinde
  • Hasta kümes hayvanları ile temastan sonra,
  • Hasta insanlardan diğer insanlara da bulaşabilir.

KİNDER SÜRPRİZ YUMURTALARI KALDIRILACAK MI?

Avrupa' da son zamanlarda Salmonella virüsüne sebep olan kinder süpriz yumurtaların ortadan kaldırıldığı konuşulmaktadır. İngiltere Gıda Salgını Ajansı, Ferrero dan salgın ile amaçlı 11.07.2022 ve 07.10.2022 son kullanma tarihli kinder süprizleri geri toplattı.

Ferrerodan bu iki son kullanma tarihli ürünleri yememeleri çağrısı geldi.

İngiltere de henüz bir vakaya rastlanmazken salgından etkilenen çocuklarının sayısının 63 e yükseldi. Virüsten etkilenen çocuk yaş ortalamalarının 5 ila 6 olduğu bilgisi verildi.

Fransa, Almanya, İsveç, Hollanda da salmonella vakalarının görüldüğünü ve ürünlerin Belçika üretildiği açıklandı.

TÜRKİYE'DEN KİNDER YUMURTA ÖNLEMİ

Bitkisel İthalatta Yetkili 44 İl Müdürlüğüne gönderilen yazıda şu bilgilere yer verildi: “Avrupa Birliği Gıda ve Yemde Hızlı Alarm Bildirimi (RASFF) ve INFOSAN’dan alınan bildirimlerde dünya genelinde Salmonella Typhimurium salgını yaşandığı, salgın kaynağının Kinder markalı çikolatalı ürünleri olduğu, riskli ürünler ve parti numaralarının toplatıldığı hakkında ülkemiz bilgilendirilmektedir. Alınan bildirimlerde belirtilen riskli ürünler parti numarası ile birlikte resmi kontrollerin gerçekleştirilmesi amacıyla tarafınıza iletilmektedir.

Ayrıca, salgının ülkemizde sıçramasının önlenmesi amacıyla; ikinci bir talimata kadar, menşe ayrımı yapılmaksızın Kinder markalı ürünlerin (Kinder Sürpriz Yumurta, Kinder Mini Eggs, Kinder Schokobons, Uovo Maxi, Kinder Mix, Kinder Circus, Kinder Happy Moments, Mix Cross Cat Kinder, Mixed Patisserie PRA, vs.) ithalatında yüzde 100 Salmonella analizi yapılmasına karar verilmiştir.”

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