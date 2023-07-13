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Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu’nda ilk maçlar sona erdi

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu’nda 15 karşılaşma oynandı. Söz konusu turun ilk ayağı salı günü 10, çarşamba günü ise 5 karşılaşma ile tamamlandı. Kupaya 2. eleme turundan başlayacak olan Galatasaray’ın rakibinin belli olacağı eşleşmenin ilk maçında Litvanya temsilcisi Zalgiris ile Kuzey Makedonya ekibi Struga Trim karşı karşıya geldiği mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı. Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

11:02 . 13/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu sonuçları

Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası olan Şampiyonlar Ligi’nde 1. Eleme Turu ilk maçları sona erdi. Birinci turda toplamda 15 maç oynandı. UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu’nda haftanın toplu sonuçları haberimizde.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 1. ELEME TURU’NDA HAFTANIN TOPLU SONUÇLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu’nda haftanın toplu sonuçları şöyle:

11 Temmuz Salı

Urartu: 0 - Zrinjski: 0

Lincoln Red: 1 - Karabağ: 2

Zalgiris: 0 - Struga: 0

Hamrun: 0 - Maccabi Haifa: 4

Ljubljana: 2 - Valmeria: 1

Rakow: 1 - Flora : 0

Ballkani: 2 - Ludogorets: 0

Klaksvik: 0 - Ferencvaros: 0

Partizani: 1 - Bate Borisov: 1

Shamrock: 0 - Breidablik: 1

12 Temmuz Çarşamba

Astana: 1 - Dinamo Tiflis: 0

Helsinki: 1 - Larne: 0

Hacken: 3 - TNS: 1

Farul Cons: 1 - Sheriff: 0

Bratislava: 1 - Swift: 1



#UEFA
#Şampiyonlar Ligi
#1. Eleme Turu
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