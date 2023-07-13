İstanbul ikinci kez Devler Ligi finaline ev sahipliği yapıyor. İstanbul'da düzenlenen ilk final 2005 yılındaydı. Avrupa futbolunun en prestijli turnuvası Şampiyonlar Ligi, ilk sezonu 1955 yılında başladı. Peki, şimdiye kadar Şampiyonlar Ligi'ni hangi takımlar kazandı? İşte yıllara göre UEFA Şampiyonlar Ligi’ni kazanan takımlar...