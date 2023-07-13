Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu sonuçları
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası olan Şampiyonlar Ligi’nde 1. Eleme Turu ilk maçları sona erdi. Birinci turda toplamda 15 maç oynandı. UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu’nda haftanın toplu sonuçları haberimizde.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 1. ELEME TURU’NDA HAFTANIN TOPLU SONUÇLARI
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu’nda haftanın toplu sonuçları şöyle:
11 Temmuz Salı
Urartu: 0 - Zrinjski: 0
Lincoln Red: 1 - Karabağ: 2
Zalgiris: 0 - Struga: 0
Hamrun: 0 - Maccabi Haifa: 4
Ljubljana: 2 - Valmeria: 1
Rakow: 1 - Flora : 0
Ballkani: 2 - Ludogorets: 0
Klaksvik: 0 - Ferencvaros: 0
Partizani: 1 - Bate Borisov: 1
Shamrock: 0 - Breidablik: 1
12 Temmuz Çarşamba
Astana: 1 - Dinamo Tiflis: 0
Helsinki: 1 - Larne: 0
Hacken: 3 - TNS: 1
Farul Cons: 1 - Sheriff: 0
Bratislava: 1 - Swift: 1