Şampiyonlar Ligi maç programı: Bu akşam hangi maçlar var?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tüm heyecanıyla devam ediyor. Günün maç programı futbolseverler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İşte bu akşam oynanacak maçlar…
1 KASIM SALI ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI VE SAATLERİ
A Grubu
Saat 23:00 Liverpool - Napoli
Saat 23:00 Rangers - Ajax
B Grubu
Saat 20:45 Porto - Atletico Madrid
Saat 20:45 Bayer Leverkusen - Club Brugge
C Grubu
Saat 23:00 Bayern Münih - Inter
Saat 23:00 Viktoria Plzen - Barcelona
D Grubu
Saat 23:00 Marsilya - Tottenham
Saat 23:00 Sporting Lizbon - Eintracht Frankfurt
MAÇLAR HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?
UEFA Şampiyonlar Ligi maçları EXXEN ve TV 8,5'dan naklen yayınlanacak.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARIN PUAN DURUMU