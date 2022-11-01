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Şampiyonlar Ligi maç programı: Bu akşam hangi maçlar var?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 6. hafta yani grupta son maçlar oynanacak. Takımlar ya tamam ya devam maçlarına çıkacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği akşamda gruptan çıkma yolunda önemli karşılaşmalara konuk olacağız. Liverpool, Porto, Napoli, Bayern Münih, Barcelona, Tottenham gibi takımlar bu akşam mücadele verecek. Peki bugün hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şampiyonlar Ligi maç programı: Bu akşam hangi maçlar var?
Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tüm heyecanıyla devam ediyor. Günün maç programı futbolseverler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İşte bu akşam oynanacak maçlar…

1 KASIM SALI ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI VE SAATLERİ

A Grubu

Saat 23:00 Liverpool - Napoli

Saat 23:00 Rangers - Ajax

B Grubu

Saat 20:45 Porto - Atletico Madrid

Saat 20:45 Bayer Leverkusen - Club Brugge

C Grubu

Saat 23:00 Bayern Münih - Inter

Saat 23:00 Viktoria Plzen - Barcelona

D Grubu

Saat 23:00 Marsilya - Tottenham

Saat 23:00 Sporting Lizbon - Eintracht Frankfurt

MAÇLAR HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi maçları EXXEN ve TV 8,5'dan naklen yayınlanacak.

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