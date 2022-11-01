Şampiyonlar Ligi maç programı: Bu akşam hangi maçlar var? UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 6. hafta yani grupta son maçlar oynanacak. Takımlar ya tamam ya devam maçlarına çıkacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği akşamda gruptan çıkma yolunda önemli karşılaşmalara konuk olacağız. Liverpool, Porto, Napoli, Bayern Münih, Barcelona, Tottenham gibi takımlar bu akşam mücadele verecek. Peki bugün hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.

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