UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonunun ilk haftası 8 maçla başladı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, E, F, G ve H gruplarında maçlar oynandı. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı ağırladı. Sarı kırmızılı ekip, Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı.

H Grubu mücadelesinde Barcelona, sahasında ağırladığı Antwerp'i Joao Felix (2), Jelle Bataille (kendi kalesine), Robert Lewandowski ve Gavi'nin golleriyle 5-0 mağlup etti.

İspanyol ekibinin Polonyalı yıldızı Lewandowski, Avrupa kupalarında 100 gole ulaşan 3. oyuncu oldu. Portekizli Cristiano Ronaldo kariyerinde 145, Arjantinli Lionel Messi ise 132 gol atmıştı.

Son şampiyon Manchester City, ilk yarısını 1-0 geride kapadığı maçta Kızılyıldız'ı Julian Alvarez (2) ve Rodri'nin golleriyle 3-1 yendi.

F Grubu'ndaki karşılaşmada ise Paris Saint-Germain, sahasında ağırladığı Borussia Dortmund'u Kylian Mbappe (penaltı) ve Achraf Hakimi'nin golleriyle 2-0 yenerek "Devler Ligi"ne galibiyetle başladı.

Bayern Münih ile Manchester United, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında kozlarını paylaştı. Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Glenn Nyberg düdük çaldı. Mücadeleyi 4-3 kazanan Bayern Münih 3 puanın sahibi oldu.

Şampiyonlar Ligi maç sonuçları

Alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu

Feyenoord (Hollanda) - Celtic (İskoçya): 2-0

Lazio (İtalya) - Atletico Madrid (İspanya): 1-1

F Grubu

Milan (İtalya) - Newcastle United (İngiltere): 0-0

Paris Saint-Germain (Fransa) - Borussia Dortmund (Almanya): 2-0

G Grubu

Young Boys (İsviçre) - Leipzig (Almanya): 1-3

Manchester City (İngiltere) - Kızılyıldız (Sırbistan): 3-1

H Grubu

Barcelona (İspanya) - Antwerp (Belçika): 5-0

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Porto (Portekiz): 1-3

Şampiyonlar Ligi gecenin sonuçları

2023-2024 sezonu Şampiyonlar Ligi maç programı

Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda gruplardaki son maçlar ise 12-13 Aralık'ta yapılacak. Son 16 turu maçlarının kura çekimi 18 Aralık'ta, eşleşmelerdeki ilk maçlar ise 13-14 Şubat ve 20-21 Şubat'ta oynanacak. Çeyrek finale kalacak takımlar ise 5-6 Mart ve 16-17 Mart'taki rövanş maçlarının ardından belli olacak.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman?

İlk maçlar: 9-10 Nisan 2024

İkinci maçlar: 16-17 Nisan 2024

Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman?

İlk maçlar: 30 Nisan-1 Mayıs 2024

İkinci maçlar: 7-8 Mayıs 2024

Şampiyonlar Ligi final maçları ne zaman?

1 Haziran 2024 - Wembley (İngiltere)

Şampiyonlar Ligi puan durumu

UEFA Şampiyonlar Ligi nedir?

Şampiyonlar Ligi, her yıl Avrupa'nın en iyi takımlarını bir araya getirir. Turnuvada, UEFA'ya üye olan ülkelerin lig şampiyonları ve liglerinde şampiyonluk yarışında ilk 4 sırada yer alan takımlar mücadele eder.

Şampiyonlar Ligi'nde her takım, grup aşamasında 4 takımla eşleşir. Gruplarda ilk 2 sırayı alan takımlar, son 16 turuna yükselir. Son 16 turunda eşleşen takımlar, iki maçlı eleme usulüyle mücadele eder. Son 16 turundan itibaren, tur atlayan takımlar, çeyrek final, yarı final ve finalde de iki maçlı eleme usulüyle mücadele eder.

Final, genellikle UEFA'nın belirlediği bir stadyumda oynanır. Şampiyonlar Ligi'nin en başarılı takımı, 13 şampiyonlukla Real Madrid'dir. Real Madrid'i, 7 şampiyonlukla AC Milan ve 6 şampiyonlukla Bayern Münih takip eder.

Türkiye’den hangi takım Şampiyonlar Ligi'ni kazandı?