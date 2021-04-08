Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final Maç Özetleri ve Golleri

Şampiyonlar Ligi özetleri... UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final mücadelesinde ilk maçlar oynandı.

BAYERN MÜNİH - PSG ÖZET

UEFA Şampiyonlar Ligi: Bayern Münih: 2 - PSG: 3

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final mücadelesinde Paris Saint-Germain, deplasmanda Bayern Münih’i 3-2 mağlup ederek avantaj elde etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final mücadelesinde Alman ekibi Bayern Münih ile Fransız temsilcisi Paris Saint Germain, Allianz Arena’da karşı karşıya geldi. Salgın nedeniyle seyircisiz oynanan maça hızlı başlayan Fransız ekibi 3. dakikada Kylian Mbappe ile 1-0 öne geçti. 28. dakikada Neymar’ın asistinde topla buluşan Marquinhos, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak skoru 2-0’a taşıdı. 37. dakikada Choupo-Moting’in golüyle ilk yarı PSG’nin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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İkinci yarıda da tempo oldukça yüksekti. Bayern 60. dakikada Thomas Müller’in golüyle umutlansa da 68. dakikada Kylian Mbappe bir kez daha sahneye çıktı ve Fransız ekibini 3-2 öne geçirdi. Bu sonuçla Fransız ekibi rövanş için avantaj yakaladı.

BAYERN MÜNİH - PSG ÖZET İZLE

PORTO CHELSEA ÖZET

UEFA Şampiyonlar Ligi: Porto: 0 - Chelsea: 2

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali’nde Chelsea, Porto’yu 2-0 yenerek rövanş için büyük avantaj elde etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali’nde Chelsea ile Porto, İspanya’nın Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. 32. dakikada Jorginho’nun pasında topla buluşan Mason Mount, İngiliz ekibi Chelsea’yi 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

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İkinci yarıda da etkili görünen taraf Chelsea oldu. 85. dakikada Ben Chilwell fileleri havalandırarak maçın skorunu belirledi. Sahadan 2-0 galip ayrılan İngiliz ekibi yarı finale bir adım daha yaklaştı.

PORTO CHELSEA ÖZET İZLE

MANCHESTER CITY BORUSSIA DORTMUND ÖZET

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester City, sahasında Borussia Dortmund'u 2-1 mağlup etti.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, İngiltere temsilcisi Manchester City, Etihad Stadı'nda Almanya'nın Borussia Dortmund takımını ağırladı.

Manchester ekibi, 19. dakikada Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne'ün attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

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İkinci yarıda her iki takım da dengeli bir oyun sergilerken, Borussia Dortmund 84. dakikada Marco Reus ile skora eşitlik getirdi: 1-1.

Manchester City'de 90. dakikada Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın pasında topu ağlarla buluşturan Phil Foden, takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi.

Borussia Dortmund ile Manchester City arasındaki rövanş maçı, 14 Nisan Çarşamba günü Westfalen Stadı'nda oynanacak.

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REAL MADRID LIVERPOOL ÖZET

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid, sahasında Liverpool'u 3-1 mağlup etti.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, İspanyol ekibi Real Madrid, Alfredo Di Stefano Stadı’nda İngiltere'nin Liverpool takımını konuk etti.

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Maça iyi başlayan eflatun-beyazlılar, 27. dakikada Vinicius Junior'un golüyle öne geçti, 36. dakikada ise Marco Asensio ile skoru farkı 2'ye çıkardı.

Liverpool ilk yarıda rakip kaleye şut atamazken, Real Madrid soyunma odasına 2-0 önde girdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan İngiliz ekibi, 51. dakikada Muhammed Salah'ın golüyle farkı 1'e indirse de 65. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Vinicius Junior maçın skorunu belirledi: 3-1.

Liverpool'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, 81 dakika sahada kaldı.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, 14 Nisan Çarşamba günü Anfield Stadı'nda oynanacak.

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REAL MADRID LIVERPOOL ÖZET İZLE