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Samsun Şehir Hastanesi’nin kaba inşaatı bitmek üzere

Samsun’un Canik ilçesi yamaçlarına yapılan dev hastane, Karadeniz’i Anadolu’ya bağlayan çevre yolundan geçen herkesin dikkatini çekiyor. İnşaatı hızla devam eden Samsun Şehir Hastanesi’nde fiziki gerçekleşme yüzde 95, genel tamamlanma oranı ise yüzde 46 düzeyinde. Çalışmalar devam ederken örnek bir hasta odası da yapıldı. Hastanenin örnek odası ilk kez görüntülendi. Otel konforunda olan, birçok imkanı bulunduran oda; hasta ve yakınlarına rahat bir ortam sunmak için tasarlandı. Peki Samsun Şehir Hastanesi ne zaman açılacak? Hastanede kaç yatak ve kaç ameliyathane olacak? İşte detaylar.

11:09 . 20/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Samsun Şehir Hastanesi açıldı mı, ne zaman açılacak?

Samsun Şehir Hastanesi açıldı mı, ne zaman açılacak?

Sağlık Bakanlığı’nın öz kaynaklarıyla yapılan 900 yataklı Samsun Şehir Hastanesi’nin kaba inşaatının yüzde 95’i, genel durumunun ise yüzde 46’sı tamamlandı. ’Örnek hasta odası’ ortaya çıkan hastanede 5 yıldızlı otel konforu olacak.

SAMSUN ŞEHİR HASTANESİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Şehir Hastanesi Proje Koordinatörü Deniz Yıldız, “Hastanemiz ilerleme olarak yüzde 46 seviyesindedir. Yaz ayı başlarında artık cephelerimiz kapanacak ve Kasım 2023 itibarıyla inşallah Sağlık Bakanlığı ile birlikte hastaneye işletmeye almak istiyoruz. Bizim hastanemiz deprem sırasında toplanma alanı olarak kullanılabilir. Gayet büyük olan otopark alanımızla güven merkezi olacağını tahmin ediyoruz. Bu binalar yıkılmayacak şekilde hazırlanmıştır. Deprem izolatörlü binada ise asıl özellik deprem anında bile hem depremi oluştuğu şekilde hissetmemek hem de deprem sırasında elektrik, mekanik, doğalgaz, su gibi sistemlerin kesintiye uğramayıp devam etmesi sağlamak başlıca görevleridir” dedi.


SAMSUN ŞEHİR HASTANESİNDE KAÇ YATAK VE KAÇ AMELİYATHANE OLACAK?

Samsun Şehir Hastanesi 900 yataklı, bunun içinde 200 tane yoğun bakım yatağı, 40 tane ameliyathanesi olan ve üst düzey cihazlarla donatılmış Karadeniz Bölgesi'ne hizmet verecek çok nitelikli bir hastane olacak.

SAMSUN ŞEHİR HASTANESİNDE SAĞLIK ÜSSÜ OLACAK

Yapımı bittiğinde bir sağlık üssü haline gelecek hastane; genel tedavi üniteleri dışında onkoloji hastanesi, son teknoloji tetkik cihazlarıyla donatılmış bir nükleer tıp merkezi, kalp damar cerrahi ve göğüs merkezi, genetik hastalıkların tedavi sürecinin yönetileceği genetik hastalıklar merkezi, üreme yardımcı tedavi merkezi, organ ve doku nakli merkezi, inme merkezi, yanık merkezi, 40 ameliyathane ve 1 hibrit ameliyathaneyi bünyesinde bulunduracak.



#Samsun Şehir Hastanesi
#ameliyathane
#Karadeniz
#Acil
#Sağlık Bakanlığı
2 saat önce
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Samsun Şehir Hastanesi’nin kaba inşaatı bitmek üzere
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