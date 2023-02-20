Şehir Hastanesi Proje Koordinatörü Deniz Yıldız, “Hastanemiz ilerleme olarak yüzde 46 seviyesindedir. Yaz ayı başlarında artık cephelerimiz kapanacak ve Kasım 2023 itibarıyla inşallah Sağlık Bakanlığı ile birlikte hastaneye işletmeye almak istiyoruz. Bizim hastanemiz deprem sırasında toplanma alanı olarak kullanılabilir. Gayet büyük olan otopark alanımızla güven merkezi olacağını tahmin ediyoruz. Bu binalar yıkılmayacak şekilde hazırlanmıştır. Deprem izolatörlü binada ise asıl özellik deprem anında bile hem depremi oluştuğu şekilde hissetmemek hem de deprem sırasında elektrik, mekanik, doğalgaz, su gibi sistemlerin kesintiye uğramayıp devam etmesi sağlamak başlıca görevleridir” dedi.