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Samsun TOKİ arsa kura sonuçları belli oldu mu?

TOKİ Samsun arsa kura sonuçları, başvuruların sona ermesinin ardından araştırılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ "İlk Evim İlk İş Yerim Projesi" kapsamında, arsa için 1 milyon 177 bin 56, iş yeri için 73 bin 135 başvuru yapıldığını açıkladı. Beş bin arsa kontenjanının verildiği Samsun Alaçam, Bafra, Kavak, Ladik, Yakakent müstakil ve hisseli TOKİ arsa kura çekiliş tarihleri ise henüz açıklanmadı. Peki Samsun TOKİ arsa başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Samsun arsa kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğrenilecek? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Samsun TOKİ Arsa Kura Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Samsun TOKİ müstakil, hisseli arsa Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi
Samsun TOKİ arsa sonuçları

TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde ilk evim arsa ve ilk işyerim başvuruları, 10 Ekm 2022 tarihinde başladı ve 15 Kasım 2022 tarihinde sona erdi. Müstakil konutların yapılacağı arsalar, yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 ile 500 metrekare büyüklükte olacak. Buraya yapılacak konutların büyüklükleri ise 105 ile 150 metrekare arasında değişecek. Müstakil arsaların fiyatları 192 bin 500, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak. Konut büyüklüğü 150 metrekare olacak. Hisseli arsalar 112 bin 500'den başlayan fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle vatandaşa sunulacak. Peki Samsun TOKİ arsa kura çekilişleri ne zaman yapılacak? TOKİ Samsun arsa kura tarihleri açıklandı mı? İşte detaylar.

Samsun TOKİ arsa kura sonuları ne zaman açıklanacak?

TOKİ sosyal konut projesinde kura çekimi il il yapılmaya devam ediyor. 12-19 Aralık tarihleri arasında, 7 ilde 15 bin 566 konut için kura çekilecek. Samsun 2+1 ve 3+1 konut kuraları 12-14 Aralık’ta çekildi. TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde üçüncü etap kura çekimleri yapılıyor. Samsun TOKİ arsa kura çekiliş tarihleri ise henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

Samsun TOKİ arsa kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Samsun kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Samsun TOKİ arsa kuraları nasıl çekilecek?

Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak. Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.

Samsun TOKİ arsa yerleri

Alaçam, Bafra, Kavak, Ladik, Yakakent

TOKİ müstakil konut arsaları nasıl olacak?
ÖZGÜN
TOKİ müstakil konut arsaları nasıl olacak?
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