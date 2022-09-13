Samsun TOKİ sosyal konut ve arsa sayısı, başvuru şartları ve ücreti, taksit ve ödeme planı

81 ilde yapılan sosyal konut projesinde, Samsun TOKİ başvuru şartları merak ediliyor. Samsun TOKİ ucuz sosyal konut başvuruları için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da. Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek. Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Genç kategorisine 1991 Eylül ayından sonra doğanlar müracaat edebilecek. Samsun TOKİ başvuru şartları! Samsun TOKİ ucuz sosyal konut başvuruları, kura çekimi ne zaman? İşte E Devlet başvuru ekranı.

Samsun TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler?

TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.

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Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek. Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Genç kategorisine 1991 Eylül ayından sonra doğanlar müracaat edebilecek.

TOKİ sosyal konut başvurusu kimler yapacak?

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 16 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 14 bin lira olması şartı aranacak.

Samsun TOKİ konut ve arsa başvuruları ne zaman?

Cumhuriyet tarihinin en büyük konut kampanyasının detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 13 Eylül Salı günü açıklayacak. Sosyal konut projesinde başvuru şartları belli oldu.

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TOKİ Samsun'da ne kadar konut yapacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada projenin 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası içerdiğini söyledi. Elazığ'da yapılacak konut sayısına ilişkin net rakam ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

Samsun TOKİ başvuruları ne zaman?

81 ilde yapılması planlanan proje için Bakan Kurum açıklamada bulundu. Çalışmanın detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Eylül'de duyuracağını bildirdi.

TOKİ sosyal konut projesi vade sayısı kaç ay?

Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak. Ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak, 240 aya kadar vade imkanı getirilecek.

TOKİ arsa başvuru ücreti ne kadar?

Proje kapsamında satışa sunulacak 100 bin arsa, elektrik, su ve doğal gaz altyapıları tamamlanmış, imar planları bulunan ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek. Başvuru bedeli 500 lira olarak belirlenen kampanyadan faydalanmaya hak kazananlar bu arsalar üzerine kendi evlerini yapabilecek.

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TOKİ sosyal konut arsa satışı başvuru şartı nedir?

Başvuru şartlarını taşıyanlar arasında kura çekilecek.

Arsa satışı başvurularında şu şartlar aranacak:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Yoksul ve dar gelirli olmak,

Kendisinin, eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içerinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesinin karşılığı olan arsa payına sahip olmamak,

Daha önce 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine tabi uygulamalardan faydalanmamış olmak.

TOKİ sosyal konut başvuru bedeli ne kadar, kaç lira olacak?

TOKİ'nin yürüteceği proje kapsamında ilk olma özelliği taşıyan, "Küçük ve orta ölçekli sanayiciye yönelik 28 ilde oluşturulacak sanayi sitelerindeki 10 bin iş yeri" için başvuru bedeli 2 bin lira olarak belirlendi.

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Projenin bu ayağına başvuruda bulunacaklardan, projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı veya o il sınırlarında faaliyette bulunan 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşı olması şartı aranacak.

Başvuru yapacaklardan ayrıca ustalık, iş yeri açma, ilgili oda kayıt veya vergi mükellefi belgesi ile e-Ticaret yapıldığına dair belgeler istenecek.

Sanayi sitelerindeki iş yerleri için başvuru yapacakların, kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocuklarının mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması da gerekecek.

Samsun'da TOKİ konutları nereye yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada projenin 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası içerdiğini söyledi. Samsun'da yapılacak konut sayısına ilişkin net rakam ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

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TOKİ ile Samsun Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında İlkadım’da gerçekleştirilen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 401 bin 500 metrekarelik alanı kapsıyor.

İlkadım Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi’nde geleneksel mimarinin kendine özgü güzelliği, modern malzeme ve tekniklerle günümüze taşındı.

Bina cephelerinde ahşap görünümlü cephe kaplamaları ve kat silmeleri kullanılmış. Yerleşim alanı, nitelikli sosyal çevre imkanı sunan, kente değer katacak yeni bir yaşam merkezine dönüşüyor.

Projede 2+1, 3+1 ve 4+1 daire seçenekleri bulunuyor. T. Halk Bankası A.Ş. Samsun Şubeleri’nde gerçekleştirilecek başvuru dönemi ise 11 Mayıs 2018 tarihinde sona erecek.

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TOKİ Samsun İlkadım fiyatları

Konut projesi kapsamında oldukça uygun taksit tutarlarıyla daire sahibi olunabiliyor. Yüzde 15 peşinat bedeli için 108 ay vade, yüzde 25 peşinat bedeli için 120 ay vade, yüzde 40 peşinat bedeli için de 144 ay vade uygulanıyor.

TOKİ Samsun İlkadım daire fiyatları; 2+1 daireler için 176 bin 199 TL’den başlıyor, 230 bin 644 TL’ye kadar çıkıyor. 3+1 daireler 216 bin 305 TL’den başlıyor, 326 bin 571 TL’ye kadar yükseliyor. 4+1 dairelerin fiyatları ise 358 bin 571 TL’den başlıyor, 369 bin 157 TL’ye kadar çıkıyor.

Dairelerin taksit tutarları ise şu şekilde:

2+1 dairelerin aylık taksit tutarı 734-1815 TL

3+1 dairelerin aylık taksit tutarı 901-2570 TL

4+1 dairelerin aylık taksit tutarı 1494-2905 TL

TOKİ sosyal konut projesi başvuru ekranı için tıklayın

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TOKİ 81 İLDE SOSYAL KONUT PROJESİNİN AYRINTILARI İÇİN TIKLAYIN

TOKİ için E devlet üzerinden yapılacak başvuru işlemleri nelerdir?

Başvuru sahibi;

• E-devlet üzerinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan "Konut İşyeri Başvuru" hizmeti ile başvuru yapabilmektedir.

• Başvuru ekranında, bilgilendirme ve ilan metninde başvuru şartları ile ilgili bilgilendirme yer almaktadır.

• E-Devlet üzerinden yapılan başvurunun tamamlanması için ilgili banka tarafından SMS ile tarafınıza iletilen hesap numarasına Başvuru Bedeli'nin yatrılması gerekmektedir.

• Başvuru durumunuzu E-Devlet Başvuru Listesi ekranından takip edebilirsiniz.

• Internet Bankacılığı üzerinden gerçekleştirilecek başvuru bedeli ödemelerinde sahte SMS bilgilendirmesine karşı dikkatli olunması ve hesabın adınıza başvuru işlemi için açılmış hesap olduğundan emin olunması önemle duyurulur.

TOKİ sosyal konut başvuruları hangi bankaya yapılacak?

Başvuruların kabul edileceği yer: T. C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin Proje ilindeki yetkili şubeleri

Başvuru sahipleri;

Nüfus Cüzdanı ile birlikte ilgili bankaya başvuruda bulunabilir.

TOKİ sosyal konutları hangi illerde yapılacak?

TOKİ sosyal konut projesi hangi illerde? TOKİ evleri 81 ilde, arsalar ise 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul’a yapılacak. TOKİ iller şu şekilde;

Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Zonguldak illerinde yer alıyor.

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