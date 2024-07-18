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Meteoroloji'den Samsun'un doğusu ve Ordu çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji'den Orta Karadeniz için yağış uyarısı geldi. Samsun'un doğusu ve Ordu çevrelerinde bugün öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor. Peki, yağışlar ne kadar sürecek? İşte 18 Temmuz güncel hava durumu raporu...

10:25 - 18/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Yağışlı hava
Yağışlı hava

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orta Karadeniz'de bugün akşam saatlerine kadar Samsun'un doğusu ile Ordu çevrelerinde gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ANİ SU BASKINLARINA KARŞI TEDBİR UYARISI

Ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


BUGÜN HAVA NASIL? 18 TEMMUZ 2024

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kayseri'nin doğu kesimleri, Bolu, Karabük, Sivas, Samsun, Amasya'nın doğusu ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 34

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 36

İzmir: Az bulutlu ve açık 39

Adana: Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 36

Antalya: Az bulutlu, iç ve doğu kesimleri yer yer parçalı bulutlu 36

Samsun: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 29

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41



#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
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