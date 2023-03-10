Samsun deprem fay hattı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Karadeniz'de Samsun'un Çarşamba ilçesinin 69,71 kilometre açığında 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin deniz yüzeyinin 19,26 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Samsun'da hangi ilçeler birinci derecede deprem bölgesi içerisinde?
Samsun'a bağlı Asarcık, Ayvacık, Havza, Kavak, Ladik, Vezirköprü ilçeleri birinci derecede deprem bölgesinde. Hatırlanacağı üzere Samsun'un Ladik ilçesinde 26 Kasım 1943 yılında Kuzey Anadolu Fay hattının kırılması ile Ladik-Tosya arasında 7.2 büyüklüğünde bir deprem yaşanmış, bu deprem ise Türkiye'de yaşanmış en büyük depremler arasında yerini almıştı. 1943 yılında Ladik-Tosya arasında yaşanan depremde 4 bin can kaybı olmuştu.
Samsun Kent Haber'in yaptığı araştırmaya göre işte Samsun ve Samsun'a bağlı ilçeler ile mahallerinin kaçıncı deprem bölgesi içinde yer aldığını gösteren liste.
SAMSUN 2. derece
MERKEZ 2. derece
Atakent 2. derece
Atakum 2. derece
Canik 2. derece
Gazi 2. derece
İlkadım 2. derece
Kurupelit 3. derece
Yeşilkent 2. derece
Çayırkent 1. derece
Taflan 3. derece
Altınkum 3. derece
Çatalçam 3. derece
ALAÇAM 3. derece
ASARCIK 1. derece
AYVACIK 1. derece
BAFRA 3. derece
Çetinkaya 3. derece
Doğanca 3. derece
Boğazkaya 2. derece
İkizpınar 2. derece
Kolay 2. derece
Çarşamba 2. derece
Ağcagüney 2. derece
Dikbıyık 2. derece
Çınarlık 3. derece
Havza 1. derece
Bekdiğin 1. derece
Ilıca 1
Çakıralan 1
KAVAK 1
LADİK 1
Şeyhli 1
ONDOKUZMAYIS 3. derece
Dereköy 3. derece
Yörükler 3. derece
SALIPAZARI 2. derece
TEKEKÖY 2. derece
Aşağıçinik 2. derece
Büyüklü 2. derece
Kutlukent 2. derece
TERME 3. derece
Ambertepe 3. derece
Bazlamaç 2. derece
Evci 3. derece
Kocaman 3. derece
Sakarlı 3. derece
VEZİRKÖPRÜ 1. derece
Narlısaray 1. derece
Beşpınar 1. derece
Göl 1. derece
Köprübaşı 1. derece. derece
Mezraa 1. derece. derece
YAKAKENT 3. derece