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Samsun 4 büyüklüğünde depremle sallandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin deniz yüzeyinin 19,26 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Samsun fay hatları ve deprem riski taşıyan ilçeler.

12:45 . 10/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Samsun deprem fay hattı

Samsun deprem fay hattı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Karadeniz'de Samsun'un Çarşamba ilçesinin 69,71 kilometre açığında 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin deniz yüzeyinin 19,26 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Samsun'da hangi ilçeler birinci derecede deprem bölgesi içerisinde?

Samsun'a bağlı Asarcık, Ayvacık, Havza, Kavak, Ladik, Vezirköprü ilçeleri birinci derecede deprem bölgesinde. Hatırlanacağı üzere Samsun'un Ladik ilçesinde 26 Kasım 1943 yılında Kuzey Anadolu Fay hattının kırılması ile Ladik-Tosya arasında 7.2 büyüklüğünde bir deprem yaşanmış, bu deprem ise Türkiye'de yaşanmış en büyük depremler arasında yerini almıştı. 1943 yılında Ladik-Tosya arasında yaşanan depremde 4 bin can kaybı olmuştu.

Samsun deprem risk haritası

Samsun Kent Haber'in yaptığı araştırmaya göre işte Samsun ve Samsun'a bağlı ilçeler ile mahallerinin kaçıncı deprem bölgesi içinde yer aldığını gösteren liste.

SAMSUN 2. derece

MERKEZ 2. derece

Atakent 2. derece

Atakum 2. derece

Canik 2. derece

Gazi 2. derece

İlkadım 2. derece

Kurupelit 3. derece

Yeşilkent 2. derece

Çayırkent 1. derece

Taflan 3. derece

Altınkum 3. derece

Çatalçam 3. derece

ALAÇAM 3. derece

ASARCIK 1. derece

AYVACIK 1. derece

BAFRA 3. derece

Çetinkaya 3. derece

Doğanca 3. derece

Boğazkaya 2. derece

İkizpınar 2. derece

Kolay 2. derece

Çarşamba 2. derece

Ağcagüney 2. derece

Dikbıyık 2. derece

Çınarlık 3. derece

Havza 1. derece

Bekdiğin 1. derece

Ilıca 1

Çakıralan 1

KAVAK 1

LADİK 1

Şeyhli 1

ONDOKUZMAYIS 3. derece

Dereköy 3. derece

Yörükler 3. derece

SALIPAZARI 2. derece

TEKEKÖY 2. derece

Aşağıçinik 2. derece

Büyüklü 2. derece

Kutlukent 2. derece

TERME 3. derece

Ambertepe 3. derece

Bazlamaç 2. derece

Evci 3. derece

Kocaman 3. derece

Sakarlı 3. derece

VEZİRKÖPRÜ 1. derece

Narlısaray 1. derece

Beşpınar 1. derece

Göl 1. derece

Köprübaşı 1. derece. derece

Mezraa 1. derece. derece

YAKAKENT 3. derece



#samsun deprem
#samsun deprem risk haritası
#samsun fay hattı
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Samsun 4 büyüklüğünde depremle sallandı
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