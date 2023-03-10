Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çok sayıda ilden de hissedildi. Depremlerde 14 bin 351 kişinin hayatını kaybettiği 63 bin 794 kişinin yaralandığı açıklandı. 10 ilde yıkıma neden olan deprem sonrası Aydın, Muğla, Denizli’de oturanlar deprem riski olan ilçeler hangileri, depremden en az ve en çok etkilenecek ilçeler neresi? sorularını sormakta. İşte son depremler ışığında Aydın, Muğla, Denizli deprem risk haritası detayları.