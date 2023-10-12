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Samsung Galaxy S24 Ultra özellikleri ile testi başarıyla geçti

Samsung Galaxy S24 Ultra’nın vitrinlerde yerini alması için bekleyiş sürerken, özellikleri de bir bir sızıyor. Galaxy S24 Ultra’nın Snapdragon işlemcili modelinin Geekbench’in benchmark testinden başarıyla geçti. Akıllı telefon selefinden yüzde 35'e kadar daha güçlü. Ön yüzünde 3120x1440 piksel çözünürlük sunan 6,78 inç boyutlarında QuadHD+ ekranla gelecek. İşte Samsung Galaxy S24 Ultra başta olmak üzere Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ özellikleri ve fiyatı.

14:08 . 12/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Samsung Galaxy S24 Serisi Fiyatı ve Özellikleri

Samsung Galaxy S24 Serisi Fiyatı ve Özellikleri

Samsung'un Galaxy A, Galaxy M gibi çeşitli telefon serileri bulunuyor. Bunlar arasında Galaxy S serisi oldukça güçlü donanımıyla adından söz ettiriyor. Son olarak
Galaxy S23 serisi özellikleri ile dikkatleri üzerinde toplamayı başarmıştı. Galaxy S23 serisinin piyasaya sürülmesinin ardından amiral gemi olarak nitelenen Galaxy S serisinin yeni model Galaxy S24 Ultra özellikleri ve fiyatı merak konusu. Samsung Galaxy S24 serisinin çıkış tarihi ise ocak ya da şubat ayı olarak tahmin edilmekte. İşte Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra fiyatı ve özellikleri.

Samsung Galaxy S24 Ultra Özellikleri

  1. İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3
  2. Ekran Boyutu: 6,8 inç
  3. Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED LTPO
  4. Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
  5. Arka Kamera: 200 MP + 12 MP + 50 MP + 10 MP
  6. RAM: 8 GB / 12 GB
  7. Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
  8. Batarya Kapasitesi: 5000 mAh
  9. Ön Kamera: 12 MP
  10. Kablolu Şarj: 45W
  11. Ağırlık: 233 gram
  12. Boyut: 162,3 × 79 × 8,6 mm
  13. Yazılım: Android 14, One UI 6

Samsung Galaxy S24 Özellikleri

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3 / Exynos 2400

Ekran Boyutu: 6,2 inç

Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Ekran Çözünürlüğü: FHD+

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

Arka Kamera: 50 MP + 10 MP + 12 MP

Ön Kamera: 12 MP

Batarya Kapasitesi: 4000 mAh

Boyut: 147 × 70,6 × 7,6 mm

Yazılım: Android 14, One UI 6

Ağırlık: 168 gram

Kablolu Şarj: 25W

Samsung Galaxy S24+ Özellikleri

Ekran Çözünürlüğü: QHD+

Ekran Boyutu: 6,7 inç

Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

RAM: 8 GB

Kablolu Şarj: 45W

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3 / Exynos 2400

Depolama: 256 GB / 512 GB

Arka Kamera: 50 MP + 10 MP + 12 MP

Yazılım: Android 14, One UI 6

Ön Kamera: 12 MP

Batarya Kapasitesi: 4900 mAh

Boyut: 158,5 × 75,9 × 7,7 mm

Ağırlık: 195 gram

Samsung Galaxy S24 Serisi Fiyatı

Samsung Galaxy S24, 2024 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Cihazın başlangıç fiyatı, 799 dolar olarak tahmin ediliyor. Bu fiyat, Samsung Galaxy S23'ün başlangıç fiyatından 100 dolar daha yüksek. Samsung Galaxy S24'ün fiyatı, aşağıdaki faktörlere bağlı olarak değişebilir:

Depolama alanı: Cihazın 128 GB, 256 GB, 512 GB veya 1 TB depolama alanı seçenekleri olacak. Daha fazla depolama alanına sahip modeller, daha yüksek bir fiyata sahip olacak.

Renk: Cihazın siyah, beyaz, mavi ve kırmızı renk seçenekleri olacak. Daha popüler renk seçenekleri, daha yüksek bir fiyata sahip olabilir.

Satış kanalı: Cihaz, Samsung'un web sitesinde, seçilen operatörlerde ve perakende mağazalarında satılacak. Satış kanalına bağlı olarak, cihazın fiyatı değişebilir.


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