Samsung Galaxy S24 Serisi Fiyatı ve Özellikleri
Samsung Galaxy S24 Ultra Özellikleri
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3
- Ekran Boyutu: 6,8 inç
- Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED LTPO
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Arka Kamera: 200 MP + 12 MP + 50 MP + 10 MP
- RAM: 8 GB / 12 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Batarya Kapasitesi: 5000 mAh
- Ön Kamera: 12 MP
- Kablolu Şarj: 45W
- Ağırlık: 233 gram
- Boyut: 162,3 × 79 × 8,6 mm
- Yazılım: Android 14, One UI 6
Samsung Galaxy S24 Özellikleri
İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3 / Exynos 2400
Ekran Boyutu: 6,2 inç
Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X
Ekran Çözünürlüğü: FHD+
Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
RAM: 8 GB
Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB
Arka Kamera: 50 MP + 10 MP + 12 MP
Ön Kamera: 12 MP
Batarya Kapasitesi: 4000 mAh
Boyut: 147 × 70,6 × 7,6 mm
Yazılım: Android 14, One UI 6
Ağırlık: 168 gram
Kablolu Şarj: 25W
Samsung Galaxy S24+ Özellikleri
Ekran Çözünürlüğü: QHD+
Ekran Boyutu: 6,7 inç
Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X
Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
RAM: 8 GB
Kablolu Şarj: 45W
İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3 / Exynos 2400
Depolama: 256 GB / 512 GB
Arka Kamera: 50 MP + 10 MP + 12 MP
Yazılım: Android 14, One UI 6
Ön Kamera: 12 MP
Batarya Kapasitesi: 4900 mAh
Boyut: 158,5 × 75,9 × 7,7 mm
Ağırlık: 195 gram
Samsung Galaxy S24 Serisi Fiyatı
Samsung Galaxy S24, 2024 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Cihazın başlangıç fiyatı, 799 dolar olarak tahmin ediliyor. Bu fiyat, Samsung Galaxy S23'ün başlangıç fiyatından 100 dolar daha yüksek. Samsung Galaxy S24'ün fiyatı, aşağıdaki faktörlere bağlı olarak değişebilir:
Depolama alanı: Cihazın 128 GB, 256 GB, 512 GB veya 1 TB depolama alanı seçenekleri olacak. Daha fazla depolama alanına sahip modeller, daha yüksek bir fiyata sahip olacak.
Renk: Cihazın siyah, beyaz, mavi ve kırmızı renk seçenekleri olacak. Daha popüler renk seçenekleri, daha yüksek bir fiyata sahip olabilir.
Satış kanalı: Cihaz, Samsung'un web sitesinde, seçilen operatörlerde ve perakende mağazalarında satılacak. Satış kanalına bağlı olarak, cihazın fiyatı değişebilir.