Samsung'un Galaxy A, Galaxy M gibi çeşitli telefon serileri bulunuyor. Bunlar arasında Galaxy S serisi oldukça güçlü donanımıyla adından söz ettiriyor. Son olarak

Galaxy S23 serisi özellikleri ile dikkatleri üzerinde toplamayı başarmıştı. Galaxy S23 serisinin piyasaya sürülmesinin ardından amiral gemi olarak nitelenen Galaxy S serisinin yeni model Galaxy S24 Ultra özellikleri ve fiyatı merak konusu. Samsung Galaxy S24 serisinin çıkış tarihi ise ocak ya da şubat ayı olarak tahmin edilmekte. İşte Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra fiyatı ve özellikleri.