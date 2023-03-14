Samsunspor gol oldu yağdı liderliği devraldı: Samsunspor 5-0 Bandırmaspor

Samsunspor 5-0 Bandırmaspor
Spor Toto 1. Lig 25. haftasında Samsunspor ve Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Maç Samsunspor’un 5-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
SAMSUNSPOR - BANDIRMASPOR MAÇ ÖZETİ
SAMSUNSPOR - BANDIRMASPOR MAÇ ÖZETİ
SPOR TOTO 1. LİG PUAN DURUMU
SPOR TOTO 1. LİG PUAN DURUMU
#Samsunspor
#Bandırmaspor
#Spor Toto 1. Lig
#Ahmet Sagat
#Moryke Fofana
#Hüseyin Eroğlu
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