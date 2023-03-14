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Samsunspor gol oldu yağdı liderliği devraldı: Samsunspor 5-0 Bandırmaspor

Spor Toto 1. Lig 26. haftasında Samsunspor evinde Bandırmaspor’u konuk etti. 2 kırmızı kartın çıktığı ve 5 golün atıldığı maçta Samsunspor Bandırmaspor’u 5-0 mağlup etti. Goller dakika 32’ Ahmet Sagat (pen), 71’ Yunus Emre Çift, 80’ Moryke Fofana, 85’ Emre Demir ve 90’ Moryke Fofana’dan geldi. Bandırmaspor’da Georgios Koutroubis ve Cebio Soukou kırmızı kart görerek takımının 9 kişi kalmasına sebep oldu. Eyüpspor’un Altay’a 1-0 yenilmesiyle Samsunspor tekrardan liderlik koltuğu devraldı. Samsunspor - Bandırmaspor maç özetini izlemek ve Spor Toto 1. Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

09:26 . 14/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Samsunspor 5-0 Bandırmaspor

Samsunspor 5-0 Bandırmaspor

#Samsunspor
#Bandırmaspor
#Spor Toto 1. Lig
#Ahmet Sagat
#Moryke Fofana
#Hüseyin Eroğlu
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Samsunspor gol oldu yağdı liderliği devraldı: Samsunspor 5-0 Bandırmaspor
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