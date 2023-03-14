Samsunspor gol oldu yağdı liderliği devraldı: Samsunspor 5-0 Bandırmaspor

Spor Toto 1. Lig 26. haftasında Eyüpspor evinde Altay’ı konuk etti. Altay, Marco Paixao’nun dakika 68’de attığı golle maçtan 1-0 galip geldi. Eyüpspor bu sonuçla 50 puanda kalarak liderlik koltuğunu Samsunspor’a kaptırdı. Altay aldığı altın değerindeki 3 puanla ligin alt sıralarında derin bir nefes aldı. Eyüpspor - Altay maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.