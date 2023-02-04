Spor Toto 1. Lig’de 12 maçtır yenilmeyen kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmalarda 8 galibiyet ve 4 beraberlik alarak 28 puan topladı. Samsunspor bu hafta rakibini yenerek hem liderliğini devam ettirmeye hem de yenilmezlik serisini sürdürmeye çalışacak.