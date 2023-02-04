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Lider Samsunspor Manisa deplasmanında

Spor Toto 1. Lig’de aldığı Erzurumspor galibiyeti sonrası liderliğini ilan eden Yılport Samsunspor 23. haftada kritik bir maça çıkacak. Haftaya 41 puanla averajla lider giren Samsun ekibi, bu haftada rakibini yenerek hem liderliğini devam ettirmeye hem de 12 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmeye çalışacak. Peki Samsunspor’un maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor? İşte maç detayları.

14:33 . 4/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Yılport Samsunspor

Yılport Samsunspor

Spor Toto 1. Lig’de 12 maçtır yenilmeyen kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmalarda 8 galibiyet ve 4 beraberlik alarak 28 puan topladı. Samsunspor bu hafta rakibini yenerek hem liderliğini devam ettirmeye hem de yenilmezlik serisini sürdürmeye çalışacak.

SAMSUNSPOR’UN MAÇI NE ZAMAN, BU HAFTA KİMLE OYNUYOR?

Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Manisa FK ile karşılaşacak. Karşılaşma 5 Ocak Pazar günü saat 13.30’da başlayacak.

TAKIMLARIN İSTATİSTİKLERİ

Spor Toto 1. Lig’de Manisa FK evinde 9 maçtır kaybetmiyor, toplamda 3 maçtır kazanamıyor.

Spor Toto 1. Lig’de Samsunspor deplasmanda 5 maçtır kaybetmiyor, toplamda 4 maçtır kazanıyor, toplamda 12 maçtır kaybetmiyor.

İki takımın son 5 karşılaşmasında Samsunspor’un 2 Manisa FK’nın 2 galibiyeti bulunuyor. 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

YILPORT SAMSUNSPOR’DA SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Samsunspor'da Şener Kaya, Muhammet Ali Özbaskıcı, Yusuf Emre Gültekin ve Berk Taşkın sakatlıkları, Soner Aydoğdu kart cezası, Fenerbahçe'den transfer edilen Emre Demir ise hazır olmaması nedeniyle maç kadrosunda yer almıyor.

Gençlerbirliği'nden transfer edilen Barış Alıcı'nın ise bu maçta forma giymesi bekleniyor.

SPOR TOTO 1. LİG PUAN DURUMU



#Yılport Samsunspor
#Manisa FK
#Spor Toto 1. Lig
#TFF
#puan durumu
31 dakika önce
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