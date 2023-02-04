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Yılport Samsunspor
Spor Toto 1. Lig’de 12 maçtır yenilmeyen kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmalarda 8 galibiyet ve 4 beraberlik alarak 28 puan topladı. Samsunspor bu hafta rakibini yenerek hem liderliğini devam ettirmeye hem de yenilmezlik serisini sürdürmeye çalışacak.
Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Manisa FK ile karşılaşacak. Karşılaşma 5 Ocak Pazar günü saat 13.30’da başlayacak.
Spor Toto 1. Lig’de Manisa FK evinde 9 maçtır kaybetmiyor, toplamda 3 maçtır kazanamıyor.
Spor Toto 1. Lig’de Samsunspor deplasmanda 5 maçtır kaybetmiyor, toplamda 4 maçtır kazanıyor, toplamda 12 maçtır kaybetmiyor.
İki takımın son 5 karşılaşmasında Samsunspor’un 2 Manisa FK’nın 2 galibiyeti bulunuyor. 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
Samsunspor'da Şener Kaya, Muhammet Ali Özbaskıcı, Yusuf Emre Gültekin ve Berk Taşkın sakatlıkları, Soner Aydoğdu kart cezası, Fenerbahçe'den transfer edilen Emre Demir ise hazır olmaması nedeniyle maç kadrosunda yer almıyor.
Gençlerbirliği'nden transfer edilen Barış Alıcı'nın ise bu maçta forma giymesi bekleniyor.