|
Özgün

Oylar hangi hallerde geçersiz sayılacak?

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı. 60 milyon 697 bin 843 seçmen 5 yıl boyunca ülkeyi yönetecek cumhurbaşkanı ile 28 dönem milletvekillerini belirlemek üzere sandık başına gitti. Oy pusulasında Cumhur İttifakı 8, Millet İttifakı 18. sırada yer aldı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Erdoğan, İnce, Kılıçdaroğlu ve Oğan’ın resimleri yer aldı. Oyunu kullanırken sandık içinde zarfın içinden pusulasının düşmesi nedeniyle oyun geçerli olup olmadığı da merak edilen konular arasında. Peki oylar hangi durumlarda geçersiz sayılıyor? İşte kullanılan oyların geçersiz olmasını gerektiren durumlar.

13:49 . 14/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Oy hangi durumda geçersiz sayılır?

Oy hangi durumda geçersiz sayılır?

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı. Cumhurbaşkanı seçimi için 3 aday yarışıyor. 24 siyasi parti ve 151 bağımsız milletvekili adayının yarışacağı seçimlerde yurt içinde 60 milyon 697 bin 843 seçmen oy kullanacak. Seçmenler, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası bulunan, kimliği tereddütsüz ortaya koyan, resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle oy kullanabilecek.

Cumhurbaşkanı seçimi pusulasında, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın adı yer alacak. Adaylardan Muharrem İnce, 11 Mayıs'ta adaylıktan çekildiğini açıklarken, pusulaların basımı ve dağıtımı tamamlandığı için İnce'nin adı pusulada yer almaya devam edecek.

28. Dönem Parlamentosu'nu belirlemek üzere yapılacak Milletvekili Genel Seçimi'ne ise 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı girecek. Bazı siyasi partiler, "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında 5 ayrı ittifakla seçime girecek.

Oylar hangi hallerde geçersiz sayılacak?

  1. Seçmenler, cumhurbaşkanına ve milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa atacak. Önce cumhurbaşkanı seçimine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.
  2. Zarftan çıkan oy pusulalarında bir seçim türüne ait olanın geçersiz olması, diğerinin geçersiz sayılmasını gerektirmeyecek.
  3. "Evet" ya da "Tercih" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde oylar geçersiz olacak.
  4. Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.
  5. Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.
  6. İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanmadığı takdirde 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci oylamasına ilişkin hazırlanan seçim takvimi işleyecek.

Oy pusulaları veya zarflarda, leke veya mürekkep izi bulunması halinde oy geçerli olur mu?

298 Sayılı Kanun'un 98. maddesi, ".... Ancak, üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar ile üzerinde leke veya çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılamayan zarflar geçerli sayılır." hükmünü içeriyor.

Aynı Kanun'un 101. maddesi, "Aşağıdaki haller oy pusulalarını geçersiz kılmaz: 1. Zarfların açılması veya oyların okunması sırasında yırtılması. 2. Bütünlüğü bozulmaksızın bir kısmının kazaen yırtılması. 3. Herhangi bir şekilde lekelenmiş olup da bunun özel olarak işaret koymak amacıyla yapıldığının anlaşılamaması." düzenlemesini öngörüyor.

Ankara seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları
Ankara seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları

Türkiye siyasi tarihi için bir milat niteliğinde olan 14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri için sandık başına gitti. Türkiye'nin kaderini belirleyecek 2023 Seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer almakta. 2023 seçimlerinde Ankara’da 4.280.941 seçmen 12.251 sandıkta oy kullanacak. YSK verilerine göre Ankara 36 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Peki, 2023 seçimlerinde Ankara'da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Ankara milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Ankara ittifak seçim sonuçları Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak, Etimesgut, Sincan, Altındağ, Pursaklar Cumhur İttifakı - Millet İttifakı AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları ve Ankara milletvekili dağılımı.

İstanbul seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları
İstanbul seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları

2023 İstanbul seçim sonuçları sorgulanıyor. 2023 İstanbul Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları belli oluyor. Türkiye’de 14 Mayıs günü yaklaşık 60 milyon vatandaş Cumhurbaşkanlığı seçimi ve TBMM milletvekili genel seçimi için oy kullanıyor. Milyonlarca seçmen, Millet İttifakı’nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun oy oranlarını merak ediyor. 2023 seçimleri için İstanbul’da 11.350.969 seçmen 30.803 sandıkta oy kullanacak. İstanbul 98 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Peki, son seçim olan 2023 seçimlerinde İstanbul’da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? İstanbul milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte İstanbul ittifak seçim sonuçları Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Bağcılar, Ümraniye, Bahçelievler, Sultangazi Cumhur İttifakı - Millet İttifakı AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları ve İstanbul milletvekili dağılımı.

#seçim 2023
#seçim
#oy pusulası
#geçersiz oy
11 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İzmir Bayındır Seçim sonuçları 2023