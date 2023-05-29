Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda yeterli salt çoğunluğa ulaşılamaması sebebiyle, seçim 2. tura kalmıştı. Yapılan seçim sonucunda 13. cumhurbaşkanı Recep Tayyip oldu. Sandıklarda yeniden görev alacak görevliler ise seçim görevli ücretlerinin yatacağı tarihleri merak ediyor. Peki, sandık görevlisi ücreti ne kadar, seçim görevli ücretleri ne zaman yatacak?

Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak?

Sandık görevlisi ücretlerinin ne zaman yatacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sandık görevlisi ücretlerinin önümüzdeki günlerde yatırılması bekleniyor. Sandık görevlisi ücretleri ödeme tarihleri ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

Sandık görevlisi ücretleri ne kadar?

14 Mayıs’ta gerçekleştirilen seçimlerde görev alan sandık görevlisi ücretleri henüz açıklanmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor. 2019 yılında yerel yönetimlerin belirlendiği seçimde sandık görevli ücretleri şöyleydi;

Başkan ve Üyeler: 261,00 TL

Siyasi Parti Temsilcileri: 130,00 TL

Sandık görevlisi ödemeleri nasıl yapılacak?

Sandık görevlilerine yapılacak ödemeler, bir önceki seçimlerde olduğu gibi il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak hesap aracılığı ile gerçekleşecek. Ödemeler elden yapılmayacak.

Müşahitler para alacak mı?

Sandık işlemlerini takip etmek üzere, siyasi partilerin ve adayların kamu hizmetinden yasaklı olmayan ergin kişiler arasından belirlediği, oy kullanma, sayım-döküm, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eden yetkiliye "gözlemci" veya "müşahit" denmektedir.

Müşahitlik resmi bir görev değildir ve tamamen gönüllülük esasına dayalıdır. Bir partinin gönüllü bir görevlisi olan müşahitler para almazlar.

Sandık görevlisi olma şartları neler?

Sandık görevlisi olma şartları için seçim kurullarının son dakika duyuruları takip edilmeli. Sandık görevlisi olma şartları arasında bu şartların yer alması bekleniyor;