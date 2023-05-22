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YSK 2. tur seçim sandık görevlisi ücretleri 2023

YSK seçim sandık görevlisi ücreti, 2023 Türkiye Genel Seçimleri sebebiyle gündeme geldi. Oy kullanma ve sayım süreci sırasında yardımcı olarak görev alacaklar tarafından "Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL?" sorusu merak konusu oldu. 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Seçimi hiçbir adayın 50+1 oranında oy alamamasıyla ikinci tura kaldı. Peki, 2. tur seçim görevlisi sandık ücretleri belli oldu mu, ne kadar?

11:14 . 22/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Sandık görevlisi ücreti

Sandık görevlisi ücreti

14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen seçimlerde Türkiye genelinde binlerce kişi sandık görevlisi olarak çalıştı. Seçim sandık görevlisi ücreti 2023 yılında ücretlerin ne kadar olduğunu merak eden kişilerin araştırdığı konulardan birisi oldu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hiçbir adayın yüzde 50’nin üzerinde oy almaması sebebiyle 28 Mayıs’ta 2. tur seçimleri gerçekleştirilecek. Peki, Seçim sandık görevlisi ücretleri seçimden sonra mı yatacak?

2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Sandık görevlilerine ve sandık başkanına verilecek ücretler henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimizde yer alacak.

2023 yılı için sandık görevlisi ücretleri henüz belli olmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında olması bekleniyor.

YSK SEÇİM SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2023 NE ZAMAN YATACAK?

14 Mayıs Pazar günü Türkiye genelinde kurulan binlerce sandıkta gerçekleştirilen seçimlerde sandık görevlileri yer aldı. Sandık görevli ücretleri ise henüz hesaplara yatırılmadı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri tamamlanamadığı için seçimler 2. turu ile 28 Mayıs’ta yeniden yapılacak. Sandık görevlisi ücretlerinin de 28 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek 2. turun ardından yapılacağı tahmin ediliyor. Sandık görevlilerine yapılacak ödemeler, önceki seçimde olduğu gibi il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak hesap aracılığı ile gerçekleşecek. Ödemeler elden yapılmayacak.

İLK TURDA GÖREV YAPANLAR İKİNCİ TURDA GÖREV ALABİLECEK Mİ?

Sandık görevlilerinin büyük bir çoğunluğu kamu kurumu çalışanlarından oluşuyor. Belediyelerde, kaymakamlıklarda ve diğer devlet dairelerinde çalışanlar YSK tarafından sandıklarda görevlendiriliyor. 14 Mayıs Pazar günü yapılan seçimlerde görev alanlar ikinci turda da görev yapabilecek. Yüksek Seçim Kurulu 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde görev almak isteyenler için henüz bir tarih açıklaması yapmadı.

Seçimde görev yapan iki çeşit sandık görevlisi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi sandık kurulu görevlisidir. Bu görevli kamu çalışanları arasından YSK tarafından belirlenir. Diğeri ise siyasi partilerin belirlediği sandık görevlileridir. Siyasi partiler, seçime girecekleri bölgedeki sandık görevlilerini belirlemek için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulunurlar.



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#sandık görevlisi ücreti
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