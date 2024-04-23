Seçim görevli ücreti yani seçim paralarının ne zaman yatırılacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürüyor. 31 Mart belediye seçimlerinde bulunan sandık kurullarında görev alan vatandaşlar, seçim görevli ücretlerinin hesaplara yatırılmasını bekliyor. Peki, 2024 seçim görevli ücreti yattı mı, ne zaman yatacak?

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2024 NE KADAR?

2024 yılında gerçekleştirilen yerel seçimler için sandık görevlisi ücretleri duyurulmuştu. Seçim için belirlenen ücretler şöyle: Sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL, sandık memurlarına 2.088 TL, partili üyelere 1.044 TL ve bina sorumlularına 2.936 TL ücret ödenecek.

SEÇİM PARASI NE ZAMAN YATACAK?

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde sorumluluk üstlenen sandık görevlilerinin ücretlerinin ödeneceği tarihi henüz duyurulmadı ancak önümüzdeli günlerde görev almış olanların hesaplarına geçmesi bekleniyor.

SEÇİM GÖREVLİSİ GÖREVLERİ NELERDİR?

Seçim görevlisi olarak atanan kişilerin görevleri, ülke veya bölgeye göre farklılık gösterebilir. Ancak genellikle, seçim görevlileri şu görevleri yaparlar:

Oy verme yerlerinin belirlenmesi ve hazırlanması

Oy verme sürecinin yönetilmesi ve denetlenmesi

Oy pusulalarının ve oy verme kutularının hazırlanması

Seçmenlerin kimliklerini doğrulama işlemlerinin yapılması

Oy sayımı ve sonuçların ilan edilmesi

Seçim görevlileri, seçim günü boyunca çalışırlar ve seçim sonrasında, oy sayımı ve sonuçların bildirilmesi işlemleri tamamlanana kadar görevlerini sürdürürler.



