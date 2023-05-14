14 Mayıs 2023 Güneydoğu Anadolu Bölgesi Şanlıurfa seçim sonuçları , ilçe ilçe sandık sonuçları, adayların ve ittifakların oy oranları belli oluyor. Açılan son sandık sonuçlarına göre; Şanlıurfa'da Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı kaç? Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın oy oranları kaç? Şanlıurfa'da seçimde kim önde, seçimi kazanan belli oldu mu? 2023 Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, Ata İttifakı'nın oy oranlarında son durum nedir? Tüm bu soruların yanıtları haberimizde.

2023 Şanlıurfa Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

YSK’nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Şanlıurfa Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023 Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Recep Tayip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan’ın ne kadar oy aldığının yanında 14 mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları sayfamızda anlık olarak takip edebilirsiniz.

2023 Şanlıurfa milletvekili genel seçim sonuçları

14 Mayıs genel seçim sonuçları 2023 bu kentte oturan vatandaşların gündeminde. Şanlıurfa 2023 milletvekili seçim sonuçları bunun yanında Tekirdağ ittifak seçim sonuçları 2023 ile partilerin oy oralarına da yine sitemizden ulaşabilirsiniz.

Şanlıurfa ilçe sonuçları oy oranları son durum

Şanlıurfa ilçe cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023 bu ilde oturanların gündeminde. İlçe ilçe 14 Mayıs 2023 seçim sonuçlarını aşağıdaki linklere tıklayarak anlık verilere ulaşabilirsiniz.

AK PARTİ ŞANLIURFA 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. BEKİR BOZDAĞ

2. ABDULKADİR EMİN ÖNEN

3. ABDÜRRAHİM DUSAK

4. MEHMET ALİ CEVHERİ

5. CEVAHİR ASUMAN YAZMACI

6. İBRAHİM EYYÜPOĞLU

7. HİKMET BAŞAK

8. MEHMET FARUK PINARBAŞI

9. MAHMUT KAÇAR

10 NİHAT KILIÇ

11. EMRE KARAÇİZMELİ

12. MEHMET İLHAMİ GÜNBEGİ

13. ABDULLAH AKSAK

14. ABDURRAHİM TORU

MHP ŞANLIURFA 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. İBRAHİM ÖZYAVUZ

2. HALİL BAKIŞ

3. HALİT YILDIZ

4. OSMAN MUTLU

5. MEHMET ARPACİ

6. MAHMUT POLAT

7. KEMAL GÜNEŞ

8. HAVVA BİRSEN

9. İSMAİL AKÇAKAYA

10. MUSTAFA AYĞIRCI

11. ALİ KURT

12. AHMET ERGÜN

13. HASAN KORUK

14. HAKKI KAYA

CHP ŞANLIURFA 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. MAHMUT TANAL

2. MÜSLÜM CENGİZHAN AKALIN

3. AHMET TÜYSÜZ

4 ABDULLAH YEŞİL

5. İBRAHİM DİREK

6. SÜLEYMAN GÖK

7. İBRAHİM HALİL

8. ABDULLAH DİREK

9. MÜSLÜM ŞİKAK

10. BERİVAN VEYSANOĞLU DÜŞME

11. ABDULKADİR ÇETİN

12. VEHBİ VURAL

13 İSA EKİNCİ

14. AZİZ BABACAN

İYİ PARTİ ŞANLIURFA 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. EMİN YETİM

2. MUHAMMED ALİ ARUSOĞLU

3. MUSA MANGAL

4. MEHMET ŞAHİN GÜLEL

5. CEM KARAKEÇİLİ

6. MEHMET GANİM BAŞAR

7. MEHMET EMİN GÜVENÇ

8. MUSTAFA DİRİER

9. HÜSEYİN SİRHAN GÖKDOĞAN

10. GÜLCAN CENGİZ

11. MEHMET HAMCAN

12. MEHMET YILDIRIM

13. ÖMER FARUK AİŞEOĞLU

14. NECAT YAŞAR

2018 Şanlıurfa Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Şanlıurfa Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları verilerine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 64,8’ini alırken, Selahattin Demirtaş Şanlıurfa Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 24,7’sini aldı. Muharrem İnce yüzde 8,2, Meral Akşener oy oranı ise yüzde 1,4 olurken Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,9’unu aldı.

2018 Şanlıurfa milletvekili genel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı Şanlıurfa oy oranı % 62 olurken, AK Parti 8, MHP 1 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı Şanlıurfa oy oranına bakıldığında, ittifak oyların yüzde 7’sini alarak CHP 1, HDP 4 milletvekili çıkardı.

Cumhur İttifakı’nda hangi partiler var?

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Büyük Birlik Partisi (BBP) ve Yeniden Refah Partisi'nin "Cumhur İttifakı" adıyla seçime girmesine ilişkin protokol 24 Mart'ta YSK'ye sunuldu. İttifaka mensup 4 parti kendi logosuyla seçime girecek. Ancak Cumhur İttifakı'na destek veren HÜDA PAR, seçime AK Parti listelerinden gireceğini açıkladı.

Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim?

Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır.

ATA İttifakı’nda hangi partiler var?

11 Mart 2023'te kurulan ve Zafer Partisi, Adalet Partisi, Ülkem Partisi ile Türkiye İttifakı Partisinden oluşan bir seçim ittifakıdır.

Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim?

ATA İttifakı’nın adayı Sinan Oğan’dır.

Millet İttifakı’nda hangi partiler var?

"Millet İttifakı"nı oluşturan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) ve Demokrat Parti'nin seçim ittifakına ilişkin protokolü ise 22 Mart'ta YSK'ye teslim edildi.

Milet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim?

Millet İttifakı, daha önce anlaştıkları üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi.

Şanlıurfa hakkında bilgiler

Şanlıurfa, Türkiye'nin güneydoğusunda yer alan tarihi ve kültürel zenginlikleri ile ünlü bir şehirdir. İslam dininin ve Türk kültürünün önemli merkezlerinden biridir.

Şanlıurfa'nın en ünlü tarihi yapısı, Balıklıgöl'dür. Şanlıurfa'nın merkezinde yer alan bu göl, İbrahim Peygamber'in ateşte yakılmaktan kurtulduğu yer olarak bilinir. Gölün etrafındaki yapılar, camiler, müzeler ve tarihi evler ile birlikte bölgenin tarihi ve kültürel zenginliklerini yansıtır.

Şanlıurfa'nın tarihi geçmişi çok eski zamanlara dayanır. Bölge, Neolitik dönemden itibaren yerleşim yeri olarak kullanılmaktaydı. Bölgede yapılan arkeolojik kazılarda, Göbeklitepe olarak bilinen tarihi bir tapınağın kalıntıları keşfedildi. Göbeklitepe, insanlık tarihinin bilinen en eski yapılarından biridir ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almaktadır.

Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel mirası, birçok medeniyetin etkilerini yansıtmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde inşa edilen Urfa Kalesi, şehrin tarihi ve kültürel önemini yansıtmaktadır. Ayrıca, Selçuklu dönemine ait tarihi yapılar ve camiler, şehrin İslami kültürünü yansıtmaktadır.

Şanlıurfa, aynı zamanda Türk mutfağının en önemli merkezlerinden biridir. Urfa kebabı, ciğer kebabı, içli köfte ve baklava gibi lezzetleri ile ünlüdür. Şehirdeki yöresel pazarlar, tarihi çarşıları ve restoranları, ziyaretçilere yöresel lezzetleri tatma fırsatı sunar.

Şanlıurfa ayrıca, doğal güzellikleriyle de ünlüdür. Balıklıgöl, Şanlıurfa'nın merkezinde yer alan bir göldür. Göl, tarihi yapısı ile birlikte doğal güzellikleri de barındırır. Harran Ovası, zengin tarihi ve kültürel mirası ile birlikte doğal güzellikleri de yansıtır.



