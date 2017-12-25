Şanlıurfa’da trafik kazası: 7 yaralı

Şanlıurfa’da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa-Bozova karayolunun 16’ncı kilometresinde yaşandı. Müslüm Y.’nin kullandığı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptıktan sonra takla attı. Kazada Hadi Y., Emrah Y., Bünyamin Y., İslim A. ve Emrah A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.