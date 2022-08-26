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Mohaç Muharebesi: Savaşın önemi, nedenleri ve sonuçları

29 Ağustos 1526'da, Osmanlı İmparatorluğu ve Macaristan Krallığı orduları arasında meydana gelen Mohaç Muharebesi, Macaristan'ın büyük bölümünün Osmanlı hakimiyetine girmesiyle sonuçlandı. Macar ordusunu hezimete uğratan Osmanlı ordusunun bu savaşı nasıl kazandığını, savaş hazırlıklarını, savaşın nerede ve neden meydana geldiğini haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Savaşın nedenleri, sonuçları, nerede olduğu, tarihi, ne kadar sürdü
Mohaç Meydan Muharebesi

Habsburglar'la yakınlaşan Macaristan'ı, kendisine yönelik tehdit olarak gören Osmanlı Devleti'nin, bu konudaki endişelerini giderecek taleplerini içeren anlaşma girişimlerinin sonuçsuz kaldı. Bunun üzerine Osmanlı Devleti askeri güç kullanma kararı aldı.

SAVAŞA HAZIRLIKLAR

Kanuni Sultan Süleyman, 10 Mart 1526'da Rumeli, Anadolu Beylerbeyi Behram Paşa, Bosna Beylerbeyi ve Kırım Hanı'na sefere hazırlanmaları için emir verdi. Osmanlı Sultanı Kanuni Sultan Süleyman, 23 Nisan 1526'da 60.000 kişilik ordu ve 300 top ile sefere çıktı. Macar topraklarına giren Osmanlı Ordusu, hiçbir direnişle karşılaşmadan Petervaradin, Ujlak, Eszek kalelerini fethetti.

TARİHİN EN KISA SÜREN SAVAŞI

Osmanlı ordusu, 28 Ağustos 1526'da Mohaç ovasına geldi. Başta Kanunî, veziriâzam İbrahim Paşa olmak üzere ordunun bütün komutanlarıyla, eski ve tecrübeli askerlerinin katıldığı bir savaş meclisi toplandı.

Bu mecliste Yahyapaşazade Malkoçoğlu Bali Bey, birbirlerine zincirlerle bağlı zırhlı Macar süvarilerinin çok tehlikeli olduğunu ve kitle halinde saldırının sakıncalı olacağını, düşmanın yan ve gerilerine yapılacak saldırıların daha çok yarar sağlayacağını söyledi; teklifi, padişah ve mecliste hazır bulunanlarca kabul edildi.

Macar ordusu, kendi savaş planı gereğince iki safa ayrıldı. İlk saf, merkez, sağ ve sol olmak üzere kuruldu. İkinci saf ise dört koldan meydana geliyordu; II. Lajos da bu safta bulunuyordu. Macar ordusu, 29 Ağustos'ta taarruza başladı.

Savaş, Macarların sağ kuvvetlerinin ani saldırısıyla başladı. Bu kuvvetlerin karşısındaki sol yanda bulunan Rumeli Ordusu, bir süre çarpıştıktan sonra geriye dönünce, onları iten Macar zırhlı süvarileri Osmanlı topçusunun etkili menziline girdi; daha önce topçu isabet sağlayamamış, atışlar süvarilerin üzerinden geçmiştir.

Topçu ateşi devam ederken arkadan ikinci Macar safı ilerlemiş ve Türklerin ordugahına giren bu Macar piyadesi yağmaya girişmiştir. 15-20 dakika sonra Türk ordusunun merkezi ve yeniçeriler Macarlar üzerine yoğun bir ateş açmışlardır. Açılan bu ateş oldukça tesirli olmuş ve Macarlar ateş altında büyük zayiat vererek ezilmiştir.

Osmanlı kaynakları Süleyman Ruznamesi ve Kemalpaşazade ile Peçevi yeniçerilerin yoğun ateşinde Macarların telef olduğunu doğrular. İki saat gibi kısa bir sürede sonuçlanan Mohaç Savaşı tarihin en kısa süren savaşı olarak kayıtlara geçti.

MOHAÇ MEYDAN SAVAŞI SONUÇLARI

Kanuni Sultan Süleyman amacına ulaşmış, fetih politikasını sürdürmeye devam etmiştir. Osmanlının kara parçaları Orta Avrupa'ya uzanmaya başlamıştır. Macaristan Krallığı Osmanlı İmparatorluğunun himayesi altına girdi. Osmanlı İmparatorluğu kara parçalarını Orta Avrupa’ya kadar uzatarak, askeri gücünü tüm Avrupa'ya kanıtlamış oldu.

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