Schengen vizesi başvuru ücretleri 2023

Schengen vizesine başvuran her kişinin ödemesi gereken iade edilemez olan zorunlu bir vize ücreti bulunmaktadır. Schengen vizesi maliyetleri vize türüne, başvuranın yaşına ve bazı diğer istisnalara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Schengen vizesi ücreti ilgili konsoloslukta/elçilikte nakit olarak, bankamatik kartı veya kredi kartıyla ödenebilir. Ancak, bazı konsolosluklar kredi kartıyla ödeme yapmanıza izin vermeyebilir. Başvururken ilgili elçilikte/konsoloslukta ödenebilen vize ücreti ve hizmet ücreti Schengen vizesine dahildir. Yine, vize reddedildiği takdirde hiçbir para iadesi yapılmaz.

Schengen Vizesine kadar?

Havalimanı transit vizesi 80.00 Euro

Kısa süreli Schengen vizesi, 90 günden az 80.00 Euro

6-12 yaş arası çocuklar 40.00 Euro

Schengen vizesi kimlere ücretsiz?

Aşağıdakiler için vize ücreti bulunmamaktadır:

0-6 yaş çocuklar

Okumak veya eğitici öğretim maksadıyla seyahat eden stajyerler, öğrenciler, yüksek lisans öğrencileri ve onlara eşlik eden öğretmenler

Bilimsel araştırma maksadıyla seyahat eden üçüncü dünya ülkeleri araştırmacıları

Kâr amacı gütmeyen kuruluşların, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından organize edilen seminer, konferans, spor etkinliği, kültürel etkinlik ve eğitim etkinliklerine katılan 25 yaş ve altı temsilcileri.

Schengen Vizesi Nedir?

Tek bir vize ile 33 ülkeye girme imkanı sağlayan ortak bir vize. Doğu Avrupa’ki bazı ülkeler hariç, Avrupa’nın önemli bir kısmını Schengen vizesi ile gezebiliyorsunuz. Schengen bölgesine yer alan 33 ülkenin 26 tanesine Schengen vizesi verebiliyor, diğer 7 tanesi de vize verme yetkisi yok ama Schengen vizesi ile topraklarına girmenize izin veriyor.

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Schengen vizesi

Schengen vizesi nasıl alınır?

Her ne kadar birkaç Schengen ülkesini içeren bir seyahat programı planlıyor olsanız bile, Schengen vizenizi Schengen Bölgesinde ilk giriş yapacağınız ülkenin konsolosluğundan almanız gerekir. Örneğin, sırayla Norveç, İsveç ve Finlandiya’ya gidecekseniz, vize işlemleri için Norveç Konsolosluğu’na başvurmanız gerekir. Bu durumda işe o ülkenin Schengen vizesi başvuru formunu doldurmakla başlamalısınız. Schengen vizesi başvurusunuda bulunacağınız ülkenin güncel başvuru formunu, eğer ki gideceğiniz ülkenin konsolosluğu bir aracı kurumla anlaşmalı çalışıyorsa o kurumdan, çalışmıyorsa o ülkenin konsolosluğundan alabilirsiniz.

Schengen Vizesine nereden başvurulur?

Schengen vizesi bürokrasisi her Schengen ülkesinde aynı olduğu için kişinin Schengen vizesi düzenlendikten sonra tüm Schengen bölgesinde seyahat etmeye elverişli olduğu doğrudur; ancak, başvuran kişinin istediği Schengen varış yerine seyahat edebilmesi için Schengen vizesi başvurusunu nereye/hangi elçiliğe/konsolosluğa yapacağıyla ilgili bazı önceden belirlenmiş kural ve yönetmelikler bulunmaktadır.

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Başvuran kişi sadece bir Schengen ülkesine seyahat edecekse başvuran kişinin başvurusunu o ülkenin ilgili elçiliğine/konsolosluğuna yapması gerekir.

Başvuran kişi iki veya daha fazla Schengen ülkesini ziyaret etmeyi planlıyorsa asıl varış yeri olarak anılan seyahat edilen günlerin çoğunluğunda ikamet edeceğiniz ülkenin elçiliğine/konsolosluğuna vize başvurusunda bulunulması şiddetle önerilir.

Asıl varış yeri yoksa ve çeşitli Schengen ülkelerini rastgele bir ziyaret gerçekleşecekse başvuran kişinin uçuş seyahat programına göre gireceği ilk Schengen ülkesinin elçiliğine/konsolosluğuna vize başvurusunda bulunması gerekir.

Başvurunun hangi elçiliğe/konsolosluğa yapılacağı belirlendikten sonra başvuran kişi ikamet ettiği yerde o ülkenin yetkili elçiliğine/konsolosluğuna başvuracaktır.

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İkamet etmediğim bir ülkede Schengen vizesine başvurabilir miyim?

Evet. İkamet etmediğiniz bir ülkede Schengen vizesine başvurmanız gerekiyorsa neden o ülkeden başvurduğunuzu açıklayan gerekçeniz yeterli olacaktır.

Başvuran kişi, başvuru formu ve ekli belgeleri teslim ederken belirlenen toplantıya bizzat katılmalıdır. Başvuran kişi reşit, sağlığı hassas veya herhangi bir lokomotif aktiviteyi gerçekleştiremez durumda olmadığı sürece kendisine eşlik edilmemelidir. Başvuran kişi İngilizce veya konsolosluğuna başvurduğu Schengen ülkesinin dilini bilmiyorsa beraberinde buna uygun birinin olması önerilir.

Elçilik/konsolosluk randevusuna katılamayacağınızı 48 saat önce bildirmediğiniz takdirde, talebiniz reddedilecek ve prosedürden bir kez daha geçmeniz gerekecektir.

Schengen vizesi için istenen evraklar neler?

Başvuru formlarının ülkeden ülkeye değiştiği gibi, istenilen evrakların içeriği de değişiklik gösterebiliyor. Aşağıda listesini bulacağınız evraklar, hangi ülkeden Schengen vizesine başvurusanız başvurun dosyanızda olması zorunlu olan evraklar. Ayrıca, iş/eğitim durumunuza göre bunlara eklemeniz gereken evraklar var. Öğrenci/ Çalışan/İşveren/Emekli/ 18 yaşından küçüklerden istenen evrakları da yazının devamında bulabilirsiniz. Bunlar dışında ülkelerin isteyeceği ek evraklar da olabilir.

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Biz bu bölümde klasik turistik vize olan C tipi Schengen vizesi için istenilen belgeleri verdik. Eğer turistik değil de eğitim, iş, medikal gibi farklı sebeplerle vizeye başvuruyorsanız faklı bir Schengen vizesi türüne başvurmanız gerekir. Diğer vize tipleri için bunlardan farklı evraklar da isteyebilirler.

Schengen vizesi başvuru evrakları neler?

Schengen vizesi başvurunuz için gerekli evraklara:

Vize Başvuru Dilekçesi

1. Schengen vizesine başvuran kişinin seyahat amacını

2. Planlanan kalış ve ayrılış sürelerini,

3. Seyahat masraflarının finansmanını kimin üstlendiğini (kendisi mi başka biri mi),

4. Masrafları üstelenenin bunu nasıl karşılayabileceğiniz anlatan kısa bir açıklama (8 senedir çalıştığım firmada ithalat müdürüyüm ya da şu kadar kira gelirimiz var gibi)

Ayrıca, eğer uzun süreli vize talebinde bulunuyorsanız bunun sebebini de açıklamalısınız (Almanya’da yaşayan arkadaşlarımı senede 1-2 ziyarete geliyorum/ Müzik festivallerini takip ediyorum gibi)

Ayrıca daha önce Schengen, İngiliz, Amerikan, Kanada aldıysanız onları da dilekçeye not edebilirsiniz.

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Vize Ücreti Dekontu

Schengen vizesi ücretini nakit olarak, başvuru merkezindeki gişede ödüyorsunuz. Ancak gişede sizden kesilecek tutar daha fazla olacak, çünkü vize merkezi hizmet bedelini de size fatura ediyor. Bu hizmet bedeli aracı kurumdan kuruma değişiyor. Size verdikleri ödeme dekontunu vize başvuru dosyanıza eklemeyi unutmayın.

Kimliğinizin Fotokopisi

Kimliğinizde fotoğrafınızın ve TC kimlik numaranız olması gerekiyor

Schengen Vizesi Başvuru Formu

Yukarıda söylediğimiz gibi her ülke aynı formu kullanmıyor, mutlaka gideceğiniz ülkenin formunu doldurmanız lazım. Formu bastıktan sonra tükenmez kalem doldurmanız ve imzalamanız gerekiyor. Belçika, Finlandiya ve Norveç ise elle doldurulmasını istemiyor, yukarıdaki linklerden dijital ortamda formunuzu doldurup sonra bastırıp imzalıyorsunuz.

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Biometrik Fotoğraf, 2 Adet

Her ne kadar bazı vize başvuru merkezinde fotoğrafınızı alsalar da hala sizden yanınızda biometrik fotoğrafınızı getirmenizi istiyorlar.

Biometrik fotoğraf dediğimiz şey vesikalıktan farklı bir fotoğraf türü. Gülümsemeden, beyaz fonda çekilmesi, saçların surattan uzaklaştırılması, kulakların belirgin şekilde görülmesi gibi belli kurallara göre çekilmesi ve 35 mm x 45 mm ölçülerinde basılması gerekiyor. Daha birkaç kuralı daha var ancak bunları sizin bilmenizi gerek yok, artık tüm fotoğrafçılar konuya hakim ve biometrik fotoğraf istiyorum dediğinizde onlar sizi yönlendiriyor.

Hazırda biometrik fotoğrafı olanlar: Fotoğrafın son 6 ay içinde çekilmiş olması gerekiyor.

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Güncel Pasaportunuz ve Eski Pasaportlarınız

Pasaportunuzu götürmeden mutlaka şu şartları karşılıyor mu bakın: En az 6 ay geçerli, en az 2 sayfası boş, sağlam durumda, içindeki bilgileri okunaklı olmalı.

Daha önce kullandığınız pasaportlarınızı da yanınıza alın.

Daha Önce Alınmış Schengen Vizelerinizin Fotokopileri (Varsa)

Eskiden Schengen vizesi almış olmak süreci olumlu etkileyen bir durumdur. Daha önce Schengen Vizesi aldıysanız, fotokopilerini dosyanıza ekleyin.

Schengen vizesi hangi ülkelerde geçerli?

Almanya Avusturya Belçika Bulgaristan Çek Cumhuriyeti Danimarka Estonya Finlandiya Fransa Hollanda Hırvatistan* Güney Kıbrıs* İzlanda İtalya İspanya İsveç İsviçre Litvanya Lihtenştayn Letonya Lüksemburg Macaristan Malta Monako Norveç Polonya Portekiz Romanya Slovakya Slovenya San Marino Yunanistan Vatikan