SEÇİM ANKETİ 2023: Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan'ın oy oranlarında son durum ne?

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. 14 Mayıs’a doğru adım adım gidilirken anket şirketlerinin yaptığı son seçim anket sonuçları merak ediliyor. İşte 2023 seçim anketlerinde Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan'ın oy oranları.

2023 SEÇİM ANKETLERİNDE ERDOĞAN, KILIÇDAROĞLU, İNCE VE OĞAN'IN OY ORANLARINDA SON DURUM NE?

Genar Araştırma ile Areda Survey son seçim anket sonuçları belli oldu. Her iki anket şirketinin en son seçim anket sonucuna göre, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ilk turda kazanıyor.

GENAR SON ANKET SONUÇLARI

Genar Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, Nisan ayı son seçim anketi sonuçlarını kamuoyu ile paylaşıldı. Anket sonuçları incelendiğinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin açık ara önde olduğu görüldü. İşte son seçim anket sonuçları ve merak edilen tüm bu detaylar.

AREDA SURVE SON ANKET SONUÇLARI

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için gün sayıyor. Seçime günler kala son anket verileri. Areda Survey tarafından yapılan son araştırmaya göre ise Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ilk turda kazanıyor. Son verilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 51,4 oy oranında. En yakın rakibi CHP Genel Başkanı ve 7'li Koalisyon Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oranı ise 41,8.





CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ İKİNCİ TURA KALIRSA KİM KAZANIR?

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ilk turda Başkan Recep Ta

yyip Erdoğan tarafından kazanılıyor görünse de ankette olası 2. tur sorusu da cevap buldu. Cumhurbaşkanlığı yarışı 2.tura kalırsa Başkan Erdoğan 53,3 oy oranına sahip. Kemal Kılıçdaroğlu ise 46,7 olarak gözlemlendi.

HANGİ PARTİ NE KADAR OY ALIYOR?

Araştırmada partilerin oy oranları da tespit edildi. Ankete göre AK Parti ve Cumhur İttifakı açık ara farkla önde gözüküyor. AK Parti 41,1 iken en yakın rakibi CHP 25,4 oranına sahip.

HANGİ PARTİ HANGİ İTTİFAKTA YER ALIYOR?

Bazı siyasi partiler, "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında 5 ayrı ittifakla seçime girme kararı aldı. Bu kapsamda, AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi, "Cumhur İttifakı" adıyla seçime katılıyor.

"Millet İttifakı"nı, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) ile Demokrat Parti oluşturdu. Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) ile Türkiye İşçi Partisi (TİP), "Emek ve Özgürlük İttifakı" adı altına seçime giriyor. Anayasa Mahkemesinde açılan kapatılması istemli davada süreç devam eden HDP de Yeşil Sol Parti listelerinden seçime katılıyor. Zafer Partisi ve Adalet Partisi, "Ata" ittifakı adı altında, Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Komünist Hareketi ve Sol Parti ise "Sosyalist Güç Birliği İttifakı" adı altında seçime giriyor.

SEÇİME KAÇ GÜN KALDI?

YSK tarafından hazırlanan seçim takvimi ile birlikte, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin hangi tarihte yapılacağı belli oldu. Buna göre; Seçimler, 14 Mayıs 2023'te yapılacak. 2023 seçimlerine 10 gün kaldı.



















