31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek olan yerel seçimlere az bir süre kala, seçimde görevli olanlar alacakları ücretler hakkında merak içindeler. Sandık görevlisi ücretleri ne zaman hesaplara yatacak?
Seçim görevlisi ücretleri ne zaman hesaplara yatacak?
31 Mart 2024 yerel seçimlerde görev alan sandık görevlisi ücretlerinin ne zaman yatacağı henüz kesinleşmedi. Sandık görevlisi ücretleri, seçim süreci tamamlandıktan sonra görev alanların hesaplarına yatırılıyor.
Sandık görevlisi ücreti ne kadar 2024?
31 Mart 2024'te gerçekleşecek olan yerel seçimlerde görev alacak sandık kurulu başkanlarından partili üyelere kadar herkesin alacağı ücretler netleşti.
Buna göre, sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL, sandık memurlarına 2.088 TL, partili üyelere 1.044 TL ve bina sorumlularına 2.936 TL ödeme yapılacak.
Seçim görev yeri nasıl öğrenilir?
Seçim görev yerleri, internet üzerinden sorgulanabilecek. ‘Yurt içi seçim görevlendirme bilgisi sorgulama’ hizmeti aracılığıyla e-Devlet üzerinden seçim görevi olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.
Seçim görev yeri sorgulama ekranında görev yapacakları okullar, sandık yeri, sandık numarası yer alacak.
Seçim görevlileri açıklandıktan sonra sandık kurulu başkanı, sandık görevlisi, bina sorumlusu olanların görev yapacakları okullar, sandık yeri, sandık numarası şeklinde belli olacak.