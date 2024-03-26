Türkiye, yerel yöneticilerini seçmek üzere 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gitmeye hazırlanıyor. 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık kurulları başkanlarına verilecek seçim araç ve gereçlerini içeren malzeme torbaları bugünden itibaren hazırlanmaya başlanacak, malzemeler oy verme günü bina sorumlularına teslim edilecek. Seçim görevlileriyle ilgili eğitim çalışmaları 29 Mart Cuma tamamlanacak. Peki, yerel seçimlerde kaç oy kullanılacak? İşte detaylar...