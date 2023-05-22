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28 Mayıs seçim günü düğün yapılır mı?

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması evlilik hazırlığı yapanların planlarını da etkiliyor. 28 Mayıs Pazar günü önceden düğün tarihi olarak belirleyenler seçim günü düğün yapmanın mümkün olup olmadığını merak ediyor. 28 Mayıs seçim günü düğün yapılır mı? Seçim yasakları nelerdir? İşte detaylar...

16:04 . 22/05/2023 Monday
Yeni Şafak
Seçim günü düğün

Seçim günü düğün

Milyonlarca vatandaşın sandık başına gideceği Cumhurbaşkanlığı seçimleri için geri sayım devam ediyor. 28 Mayıs Pazar günü uygulanacak yasakların Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından seçim günü yapılacak ve yapılamayacak şeyler de belli oldu. Peki 'Seçim günü düğün yapılır mı? 28 Mayıs seçimlerinde düğün yapılır mı?

28 MAYIS SEÇİM GÜNÜ DÜĞÜN YAPILIR MI?

Resmi Gazete'de yayınlanan ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen kurallara göre, seçim günü düğünler, saat 18.00'den sonra yapılabilecek.

SEÇİM GÜNÜ SAAT KAÇTA OY VERİLECEK?

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

SEÇİM GÜNÜ MÜZİK YASAĞI VAR MI?

Başkalarını rahatsız edecek kadar yüksek sesle müzik dinlemenin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yalnızca seçim günü değil her zaman cezası bulunmaktadır. Düğünlerde ise yüksek sesle müziğe belirli bir saate kadar izin verilmektedir. Seçim günü düğün yapacak olan kişiler, saat 18.00’den sonra düğün için müzik çalabilir.


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#28 mayıs
#seçim yasakları
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