Türkiye 2023 cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri için bugün oy verdi. Sabah saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi. Yaklaşık saat 18.30 gibi seçim yayın yasaklarının kalkmasıyla oy oranları verileri paylaşılmaya başlandı. Türkiye seçimine katılım oranı % 88,4, toplam seçmen 64.190.651, kullanılan oy

50.506.690, geçerli oy 49.591.699 şeklinde gerçekleşti.

Seçim 2. tura mı kaldı?

Seçimin ikinci tura kalıp kalmadığını Türkiye'deki ve yurtdışı oylarının tamamının sayılmasıyla belli olacak.





Anlık Türkiye Seçim Sonuçları

TÜRKİYE GENELİNDE OY VERME SAATLERİ NEDİR?

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00’den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ İKİNCİ TURA KALIRSA SÜREÇ NE OLACAK?

İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde seçim ikinci tura kalacak. İlk seçimde en çok oy alan iki aday, 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci oylamada yarışacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ İKİNCİ TURA NASIL KALIR?

Cumhurbaşkanı adayının, seçilebilmesi için geçerli oyların salt çoğunluğunu alması (en az yüzde 50 oran + 1 oy) gereken iki turlu sistemle seçilir. Hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamazsa, ilk turda en çok oy alan iki aday arasında ikinci tur yapılır ve ardından salt çoğunluğu alan aday seçilir.

İKİNCİ TURDA SEÇMENLER NEREDE OY KULLANACAK?

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması halinde seçmenler, aynı seçmen bilgi kağıdı ile ilk seçimde oy verdikleri sandık alanlarında oylarını kullanacak.







