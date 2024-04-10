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Seçim paraları ne zaman yatacak 2024? Sandık görevli ücretleri yattı mı, hangi tarihte ödenecek?

"Seçim paraları ne zaman yatacak 2024?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Seçim görevli ücretleri, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde sandık görevlisi olan görevliler tarafından sorgulanıyor. Belediye seçimlerinin tamamlanmasının ardından sandıklarda görev alan görevliler, seçim görevli ücretlerinin yatacağı tarihleri merak ediyor. Peki seçim paraları ne zaman yatacak 2024? Sandık görevli ücretleri yattı mı, hangi tarihte ödenecek?

14:23 - 10/04/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Sandık görevli ücretleri 2024
Sandık görevli ücretleri 2024

"Seçim paraları ne zaman yatacak 2024? Sandık görevli ücretleri yattı mı, hangi tarihte ödenecek?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sandık görevlisi ücretlerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, 31 Mart 2024 Mahalli ve İdari Yerel Seçiminde görev alan sandık görevlileri tarafından sorgulanıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen sandık görevlileri kamu çalışanları tarafından oluşturuluyor. Peki Seçim paraları ne zaman yatacak 2024? Sandık görevli ücretleri yattı mı, hangi tarihte ödenecek?

Seçim görevlisi ücretleri memur maaşı katsayı oranına göre belirleniyor. 2023 yılında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimlerinde sandık görevlisi ücreti yaklaşık 870 lira olarak belirlenmişti.


2024 yılında 31 Mart tarihinde yapılacak seçimlerde sandık görevlisi, bina sorumlusu ve sandık başkanlarının alacağı ücretler belli oldu.


Buna göre; 31 Mart 2024 Pazar günü sandıklarda görev yapan sandık kurulu başkanları 2 bin 947 lira ücret alacak. Sandık görevlilerine ise 2 bin 88 lira ödeme yapılacak. Partili üyelere 1044 TL ve bina sorumlularına ise 2 bin 936 lira ödenecek.

2024 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK?

31 Mart 2024 yerel seçimleri sonrasında sandık görevlisi ücretlerinin hesaplara yatırılacağı tarih henüz açıklanmadı.


Buna göre; Sandık görevlisi ücretlerinin, nisan ayının sonuna kadar seçimlerde görev alan kişilerin hesaplarına yatırılacağı tahmin ediliyor.


Seçim görevli ücretleri 2024: Sandık görevlisi ücreti yattı mı, ne zaman yatacak? Seçim görevli ücreti ne kadar? (2024 YSK seçim görevli ücreti sorgulama) - 4

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Sandık görevlilerine yapılacak ödemeler, bir önceki seçimlerde olduğu gibi il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak hesap aracılığı ile gerçekleşecek. Ödemeler elden yapılmayacak.

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