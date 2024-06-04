"Seçim paraları yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 YSK seçim görevli ücretleri ödendi mi, açıklama geldi mi?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sandık görevlisi ücretlerinin 2024'te ne zaman yatacağı sorusu, son gelişmelerle yakından takip ediliyor. Yerel seçimlerin tamamlanmasının ardından, seçim görevlisi ücreti ödeme tarihine odaklanıldı. 61 milyon 441 bin 882 seçmenin oy kullandığı belediye seçimlerinde, 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın yanı sıra il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri belirlendi. Sandık oy sayımı ve oy kullanımı sırasında görev alanlar, YSK tarafından seçim paralarını alabilecekler.

SEÇİM GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

31 Mart 2024 yerel seçimleri sonrasında sandık görevlisi ücretlerinin hesaplara yatırılacağı tarih henüz açıklanmadı.

Buna göre; Sandık görevlisi ücretlerinin, mayıs ayının sonuna kadar seçimlerde görev alan kişilerin hesaplarına yatırılacağı tahmin ediliyor.

2024 SEÇİM GÖREVLİ ÜCRETİ NE KADAR?

Sandık görevlerilerin, 2024 belediye seçimleri sonrasında ne kadar ücret alacağı, yerel seçimlerde görev alan kamu çalışanları tarafından sorgulanıyor.

Seçim görevlisi ücretleri memur maaşı katsayı oranına göre belirleniyor.

2024 yılında 31 Mart tarihinde yapılacak seçimlerde sandık görevlisi, bina sorumlusu ve sandık başkanlarının alacağı ücretler belli oldu.

Buna göre; 31 Mart 2024 Pazar günü sandıklarda görev yapan sandık kurulu başkanları 2 bin 947 lira ücret alacak. Sandık görevlilerine ise 2 bin 88 lira ödeme yapılacak. Bina sorumlularına 2.936 TL, partili üyelere ise 696 lira ödenecek.

SANDIK GÖREVLİLERİNE ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?