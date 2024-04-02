Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 81 il, 973 ilçe ve 390 belde de seçimler düzenlendi. 34 siyasi partinin katılımıyla gerçekleştirilen seçimlerde görev yapan sandık görevlililerinin alacağı ücret merak kazandı. Peki Sandık görevlisi ücretleri ne kadar oldu? Seçim görevli ücretleri ne zaman yatacak? İşte, sandık görevlisi ücretlerine ilişkin bilgiler…

2024 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

2023 yılında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimlerinde sandık görevlisi ücreti yaklaşık 870 lira olarak belirlenmişti.

2024 yılında 31 Mart tarihinde yapılacak seçimlerde sandık görevlisi, bina sorumlusu ve sandık başkanlarının alacağı ücretler belli oldu.

Seçim görevlisi ücretleri memur maaşı katsayı oranına göre belirleniyor. 31 Mart pazar günü sandıklarda görev yapacak sandık kurulu başkanları 2.947 TL ücret alacak.

Sandık memuru veya diğer bir ifadeyle sandık görevlileri ise 2.088 TL ödeme alacak. Partili üyelere 1.044 TL ve bina sorumlularına ise 2.936 TL ödeme yapılacak.

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE ZAMAN VE NEREYE YATACAK?

31 Mart yerel seçimlerinde kamu çalışanları görev alacak. Sandık görevlisi ücretlerinin yatış tarihi ve nereye yatırılacağına ilişkin YSK’dan resmi bir açıklama bulunmuyor. Sandık görevlisi ücretlerinin en geç Nisan ayı sonuna kadar yatırılması bekleniyor. Sandık görevlisi ücretleri geçtiğimiz yıllarda Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank gibi kamu bankaları aracılığıyla yatırılmıştı.

SEÇİM GÖREVLİSİ GÖREVLERİ NELERDİR?

Seçim görevlisi olarak atanan kişilerin görevleri, ülke veya bölgeye göre farklılık gösterebilir. Ancak genellikle, seçim görevlileri şu görevleri yaparlar:

Oy verme yerlerinin belirlenmesi ve hazırlanması

Oy verme sürecinin yönetilmesi ve denetlenmesi

Oy pusulalarının ve oy verme kutularının hazırlanması

Seçmenlerin kimliklerini doğrulama işlemlerinin yapılması

Oy sayımı ve sonuçların ilan edilmesi

Seçim görevlileri, seçim günü boyunca çalışırlar ve seçim sonrasında, oy sayımı ve sonuçların bildirilmesi işlemleri tamamlanana kadar görevlerini sürdürürler.







