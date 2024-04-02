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Seçimlerin tamamlanmasının ardından gözler sandık görevlisi ücretlerinde... Sandık görevlisi ücreti ne kadar, ne zaman yatacak?

Yerel seçimlerde yaklaşık 61 milyon seçmen yerel yöneticileri tercih etmek için sandık başına geçti. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde sandık başında görev alacak sandık kurulu üyelerinin de ücretleri daha önce duyurulmuştu. Seçimin tamamlanmasının ardından sandık görevlisi ücretlerinin ne zaman ödeneceği merak edilmeye başlandı. Yerel seçimde sandık görevlisi, sandık kurulu başkanı, partili üyeler ve bina sorumluluları ücret alacak. Peki sandık görevlisi ücreti 2024 ne kadar? 31 Mart seçimi sandık görevlisi ücretleri ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte ödemelerle ilgili detaylar...

09:00 - 2/04/2024 Salı
Güncelleme: 09:16 - 2/04/2024 Salı
Yeni Şafak
Sanık görevlisi ücreti
Sanık görevlisi ücreti

Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 81 il, 973 ilçe ve 390 belde de seçimler düzenlendi. 34 siyasi partinin katılımıyla gerçekleştirilen seçimlerde görev yapan sandık görevlililerinin alacağı ücret merak kazandı. Peki Sandık görevlisi ücretleri ne kadar oldu? Seçim görevli ücretleri ne zaman yatacak? İşte, sandık görevlisi ücretlerine ilişkin bilgiler…

2024 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

2023 yılında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimlerinde sandık görevlisi ücreti yaklaşık 870 lira olarak belirlenmişti.

2024 yılında 31 Mart tarihinde yapılacak seçimlerde sandık görevlisi, bina sorumlusu ve sandık başkanlarının alacağı ücretler belli oldu.

Seçim görevlisi ücretleri memur maaşı katsayı oranına göre belirleniyor. 31 Mart pazar günü sandıklarda görev yapacak sandık kurulu başkanları 2.947 TL ücret alacak.

Sandık memuru veya diğer bir ifadeyle sandık görevlileri ise 2.088 TL ödeme alacak. Partili üyelere 1.044 TL ve bina sorumlularına ise 2.936 TL ödeme yapılacak.

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE ZAMAN VE NEREYE YATACAK?

31 Mart yerel seçimlerinde kamu çalışanları görev alacak. Sandık görevlisi ücretlerinin yatış tarihi ve nereye yatırılacağına ilişkin YSK’dan resmi bir açıklama bulunmuyor. Sandık görevlisi ücretlerinin en geç Nisan ayı sonuna kadar yatırılması bekleniyor. Sandık görevlisi ücretleri geçtiğimiz yıllarda Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank gibi kamu bankaları aracılığıyla yatırılmıştı.

SEÇİM GÖREVLİSİ GÖREVLERİ NELERDİR?

Seçim görevlisi olarak atanan kişilerin görevleri, ülke veya bölgeye göre farklılık gösterebilir. Ancak genellikle, seçim görevlileri şu görevleri yaparlar:

Oy verme yerlerinin belirlenmesi ve hazırlanması

Oy verme sürecinin yönetilmesi ve denetlenmesi

Oy pusulalarının ve oy verme kutularının hazırlanması

Seçmenlerin kimliklerini doğrulama işlemlerinin yapılması

Oy sayımı ve sonuçların ilan edilmesi

Seçim görevlileri, seçim günü boyunca çalışırlar ve seçim sonrasında, oy sayımı ve sonuçların bildirilmesi işlemleri tamamlanana kadar görevlerini sürdürürler.



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