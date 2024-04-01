11 ili kadınlar yönetecek

Yapılan onca uyarıya rağmen yapılan hatalar kullanılan oyların geçersiz sayılmasına yol açıyor. İzmir'de kesin olmayan sonuçlara göre, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde 94 bin 435 oy geçersiz sayıldı. Mega kentte 733 bin 657 vatandaş ise sandığa gitmedi.