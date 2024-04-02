AK Parti'nin bin 395 oy farkla kazandığı ilçede CHP'lilerin itirazı reddedildi

Uydurma gerekçelerle partisinin kapısına kilit vurulduğu gün, bu hadiseyi “tarihte küçük bir nokta” olarak değerlendiren ve tevekkülle kolları yeniden sıvayan lideri hatırlarız. Erdoğan bugüne kadar 18 defa seçime girdi. 17’sinden zaferle çıktı. Bu defa öyle olmadı. 31 Mart seçiminin bir dönüm noktası olduğuna işaret ederek önemli açıklamalarda bulundu. Tabii yine balkona çıkarak. Ona inanan, bugüne kadar yolu beraber yürüyen kitle de büyük bir olgunluk gösterdi. “Eyvah, yandık, bittik, mahvolduk”