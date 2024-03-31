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Seçim

İki muhtar adayı eşit oy aldı: Sonuç kurayla belirlendi

Bursa'nın İnegöl ilçesi Gazelli Mahallesi'nde yarışan iki muhtar adayının eşit oy alması sonucunda muhtar kura ile belirlendi. Çekilen kura sonucunda Adnan Memiş, muhtar olarak belirlendi.

21:27 - 31/03/2024 الأحد
DHA
Mevcut muhtar Hüseyin Erden ile muhtar adayı Adnan Memiş 57'şer oy aldı.
Mevcut muhtar Hüseyin Erden ile muhtar adayı Adnan Memiş 57'şer oy aldı.

İnegöl ilçesinin Gazelli Mahallesi'nde 120 seçmen, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti. Gazelli İlkokulu'nda kurulan sandıkta oylarını kullanan seçmenler, 2 adayın yarıştığı muhtarlık seçimi için oy kullandı. 120 oydan 114'ü geçerli sayılırken, mevcut muhtar Hüseyin Erden ile muhtar adayı Adnan Memiş 57'şer oy aldı. Adayların seşit oy alması üzerine muhtar çekilen kura sonucu belirlendi. Sandık başkanı tarafından çekilen kurada adı çıkan Adnan Memiş, Gazelli Mahallesi'nin yeni muhtarı oldu.


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