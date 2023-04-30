11 ülkede daha oy verme başladı

Seçim merkezlerinde uzun kuyruklar oluştu.
Türkiye’de 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi için bazı ülkelerde oy verme işlemleri dün başladı. ABD, Rusya, İngiltere, İskoçya, Yunanistan, Belçika, Kanada, Norveç, İsviçre, Avustralya ve Hollanda’da başlayan oy verme işlemlerine vatandaşların ilgisi yoğun oldu.
ABD’DE 6 KENTTE SANDIK KURULDU
ABD’deki seçmenler, 29 Nisan-7 Mayıs’ta Washington Büyükelçiliği’nin yanı sıra New York, Boston, Chicago, Los Angeles, Miami ve Houston Başkonsolosluklarında 09.00-21.00 saatlerinde oy kullanabilecek.
ARTMASINI BEKLİYORUZ
Yurt dışında en çok Türk seçmenin yaşadığı ülkelerden biri olan Hollanda’da da 4 kentte oy verme işlemi başladı. Ülkede yaşayan yaklaşık 286 bin seçmen, başkent Amsterdam ile Lahey, Deventer ve Eindhoven kentlerinde oy verebilecek. Oyunu kullanan Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, “Seçimlere yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın katılımı her yıl, her sefer tedricen artıyor. Bu sene de artmasını temenni ediyoruz” dedi.
7 MAYIS’A KADAR SÜRECEK
Rusya Federasyonu’nda yaşayan Türk seçmenler de başkent Moskova’daki Türk Büyükelçiliğinde oy kullanmaya başladı. Türkiye’nin St. Petersburg, Kazan ve Novorossisk başkonsolosluklarında da açılan sandıklarda vatandaşların oy verme işlemleri, 7 Mayıs akşamına kadar sürecek.