11 ülkede daha oy verme başladı

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy verme işlemleri geçtiğimiz günlerde başladı. Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları, oylarını kullanabilmek için sandıkların bulunduğu noktalara akın etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren yollara düşen gurbetçiler, oylarını kullanmak için uzun kuyruklar oluşturdu. Seçimlerde ilk kez beş sandık konulduğunu söyleyen bir gurbetçi, "Çok büyük bir kalabalık var, büyük bir izdiham var. Bremen ve kuzey çevresinden çok sayıda vatandaşımız katıldı. Seçim başarılı bir şekilde devam ediyor." açıklamasında bulundu.