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Seçim

11 ülkede daha oy verme başladı

Türkiye dışında en çok seçmenin bulunduğu Almanya’da 16 kentte seçmenler sandığa koştu. Seçim merkezlerinde uzun kuyruklar oluştu. YSK verilerine göre Almanya’da 1 milyon 501 bin 152 seçmen var.

04:00 . 30/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Seçim merkezlerinde uzun kuyruklar oluştu.

Seçim merkezlerinde uzun kuyruklar oluştu.

Türkiye’de 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi için bazı ülkelerde oy verme işlemleri dün başladı. ABD, Rusya, İngiltere, İskoçya, Yunanistan, Belçika, Kanada, Norveç, İsviçre, Avustralya ve Hollanda’da başlayan oy verme işlemlerine vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

ABD’DE 6 KENTTE SANDIK KURULDU

ABD’deki seçmenler, 29 Nisan-7 Mayıs’ta Washington Büyükelçiliği’nin yanı sıra New York, Boston, Chicago, Los Angeles, Miami ve Houston Başkonsolosluklarında 09.00-21.00 saatlerinde oy kullanabilecek.

ARTMASINI BEKLİYORUZ

Yurt dışında en çok Türk seçmenin yaşadığı ülkelerden biri olan Hollanda’da da 4 kentte oy verme işlemi başladı. Ülkede yaşayan yaklaşık 286 bin seçmen, başkent Amsterdam ile Lahey, Deventer ve Eindhoven kentlerinde oy verebilecek. Oyunu kullanan Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, “Seçimlere yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın katılımı her yıl, her sefer tedricen artıyor. Bu sene de artmasını temenni ediyoruz” dedi.

7 MAYIS’A KADAR SÜRECEK

Rusya Federasyonu’nda yaşayan Türk seçmenler de başkent Moskova’daki Türk Büyükelçiliğinde oy kullanmaya başladı. Türkiye’nin St. Petersburg, Kazan ve Novorossisk başkonsolosluklarında da açılan sandıklarda vatandaşların oy verme işlemleri, 7 Mayıs akşamına kadar sürecek.


Gurbetçiler sandık başına akın etti: Almanya'daki Türk vatandaşları oy verme noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu
Gurbetçiler sandık başına akın etti: Almanya'daki Türk vatandaşları oy verme noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy verme işlemleri geçtiğimiz günlerde başladı. Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları, oylarını kullanabilmek için sandıkların bulunduğu noktalara akın etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren yollara düşen gurbetçiler, oylarını kullanmak için uzun kuyruklar oluşturdu. Seçimlerde ilk kez beş sandık konulduğunu söyleyen bir gurbetçi, "Çok büyük bir kalabalık var, büyük bir izdiham var. Bremen ve kuzey çevresinden çok sayıda vatandaşımız katıldı. Seçim başarılı bir şekilde devam ediyor." açıklamasında bulundu.

Fransa'da oy vermeye giden vatandaşlar seçim konuşması yaptı: Bu seçimde (başörtüsünü) 'çaput' değil ayet olarak görmeyi miras bırakacağız
Fransa'da oy vermeye giden vatandaşlar seçim konuşması yaptı: Bu seçimde (başörtüsünü) 'çaput' değil ayet olarak görmeyi miras bırakacağız

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının oy kullanma süreci devam ediyor. Fransa'da bir otobüs tutup oy kullanmaya giden gurbetçi vatandaşlar, otobüste seçim konuşması yaptı. 14 Mayıs seçimlerinin Müslümanların hür yaşaması için önemli olduğunu ifade eden bir seçmen, "Bu seçimle, evlatlarımızın, torunlarımızın hür olarak yaşamaları için, bu ayeti ilelebet başlarında gururla taşıma şuurunu çocuklarımıza miras bırakacağız." dedi. (Başörtüsünün) çaput değil, ayet olduğunu vurgulayan vatandaş, "İnşallah bu seçim çocuklarımıza miras bırakacağımız en büyük hazinemizdir." şeklinde konuştu.


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19 dakika önce
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