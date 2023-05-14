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Seçim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en çok oy aldığı beş il belli oldu

14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için sandık başında gitti. Seçim sonuçları ilan edildiğinde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan veya Millet İttifakı ile Emek ve Özgürlük İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olacak. Sonuçlar açıklanmaya başladı. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın en çok oy aldığı ilk beş il ise merak konusu oldu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en çok oy aldığı ilk beş şehir...

23:12 . 14/05/2023 Pazar
AA
Türkiye genelinde oy verme işlemi sona erdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en çok oy aldığı beş il belli oldu.

Türkiye genelinde oy verme işlemi sona erdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en çok oy aldığı beş il belli oldu.

Türkiye, 81 il, 922 ilçede sandığa koştu. 14 Mayıs seçim sonuçları ve oy oranları açıklanmaya başladı. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarıştı. Yine 14 Mayıs Genel Seçimleri için 26 parti kozlarını paylaştı. 13 parti ittifak çatısı altında seçime girerken, 13 parti seçime tek katıldı. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın en çok oy aldığı ilk beş il ise merak konusu oldu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en çok oy aldığı ilk beş şehir...

Bayburt: %78,86
Gümüşhane: %74,51
Rize: %72,99
Yozgat: %72,67
Çankırı: %72,10

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için 👉 https://www.yenisafak.com/secim-cumhurbaskanligi-2023/secim-sonuclari

Genel seçim sonuçları için 👉 https://www.yenisafak.com/secim-2023/secim-sonuclari

Seçim sonucu, oy oranları, anlık tablolar, il, ilçe oy oranları,
gibi veriler
seçim ekranında olacak.


#14 Mayıs
#Seçim
#Sandık
#Recep Tayyip Erdoğan
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TRABZON MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14 Mayıs 2023 - TRABZON