31 Mart İstanbul seçimleri: 3 ana soruşturma dosyası oluşturuldu

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Mart tarihinde yapılan yerel seçimde usulsüzlük yapıldığına ilişkin yürüttüğü çok sayıda soruşturmayı, "Kadıköy soruşturması", "Maltepe soruşturması" ve "Ataşehir soruşturması" adı altında üç ayrı soruşturmada birleştirdi.

Bu üç ilçedeki tüm sandıklarda görevli personelin kimlik bilgilerini isteyen başsavcılık, oyların sayımı, birleştirme tutanakları ve sisteme girişinde usulsüzlük yapılıp yapılmadığının tespiti için çalışma başlattı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 3 ana soruşturma kapsamında, 3 ilçedeki tüm sandıklarda oyların sayımı ile sisteme girişinde usulsüzlük bulunup bulunmadığı, sandık kurullarında görevli kişilerin yasal şartları taşıyıp taşımadığı araştırılacak.

Bu amaçla üç ilçenin seçim kurullarından istenen bilgi ve belgeler 26 klasör halinde başsavcılığa gönderildi.