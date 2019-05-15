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Seçim 31 Mart İstanbul seçimleri 3 ana soruşturma dosyası oluşturuldu
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2019 YEREL SEÇİMİ

31 Mart İstanbul seçimleri: 3 ana soruşturma dosyası oluşturuldu

Maltepe, Kadıköy ve Ataşehir'de sandıklarda usulsüzlük iddiasına ilişkin başlatılan tüm soruşturmalar, 3 ana soruşturma dosyasında birleştirildi. Üç ilçedeki tüm sandıklarda oyların sayımı ile sisteme girişinde usulsüzlük bulunup bulunmadığı, sandık kurullarında görevli kişilerin yasal şartları taşıyıp taşımadığı araştırılacak.

Haber Merkezi AA
Oy kullanılan seçim zarfı.
Oy kullanılan seçim zarfı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Mart tarihinde yapılan yerel seçimde usulsüzlük yapıldığına ilişkin yürüttüğü çok sayıda soruşturmayı, "Kadıköy soruşturması", "Maltepe soruşturması" ve "Ataşehir soruşturması" adı altında üç ayrı soruşturmada birleştirdi.

Bu üç ilçedeki tüm sandıklarda görevli personelin kimlik bilgilerini isteyen başsavcılık, oyların sayımı, birleştirme tutanakları ve sisteme girişinde usulsüzlük yapılıp yapılmadığının tespiti için çalışma başlattı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 3 ana soruşturma kapsamında, 3 ilçedeki tüm sandıklarda oyların sayımı ile sisteme girişinde usulsüzlük bulunup bulunmadığı, sandık kurullarında görevli kişilerin yasal şartları taşıyıp taşımadığı araştırılacak.

Bu amaçla üç ilçenin seçim kurullarından istenen bilgi ve belgeler 26 klasör halinde başsavcılığa gönderildi.

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