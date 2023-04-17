Adalet Bakanı Bozdağ: Bu istikrar ve huzur Türkiye'nin gücüdür

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ
Şanlıurfa'nın medeniyetlerin ve hazinelerin buluştuğu yer olduğunu ifade eden Bozdağ, kente hizmet için çalışacağını ve koşturacağını söyledi.
Hak ve adalet üzerine yollarına devam edeceklerini vurgulayan Bozdağ, Türkiye'nin istikrarını, istikametini, huzurunu milletin sağladığını dile getirdi.
Son 20 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı herkese ve her şeye rağmen iktidara getirenin, iktidarda tutanın millet olduğunu kaydeden Bozdağ, Türkiye'nin istikametini de milletin çizdiğine işaret etti.
"Analar yıllar yılı okula giden oğlunun, kızının akşam eve gelip gelmeyeceği endişesini taşıdı. 'Kızım, oğlum, dağa zorla götürüldü mü, yoksa kanına girip kandırıldı mı?' diye anaların, babaların, dedelerin, ninelerin endişelendiği bir Türkiye'den bugünkü huzur ortamı olan bir Türkiye'ye geldik. Türkiye'nin dört bir yanında her gün kepenk kapattırılan, esnafımıza, insanımıza maddi ve manevi zarar verilen dönemlerin hepsi tarih oldu. Huzur, barış, güvenlik her yerde, dağda da ovada da merada da. Hayvanların dahi dağlarda gezemediği yerlerde şimdi halaylar çekiliyor, düğünler yapılıyor. Bu istikrar ve huzur Türkiye'nin gücüdür."
Yeni dönemde Türkiye'yi daha ileri taşıyacaklarını dile getiren Bozdağ, milletten istikamet aldıklarını, bu istikamet üzerine yollarına devam edeceklerini aktardı.