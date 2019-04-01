Yerel Seçim 2019
Seçim Adıyaman Yerel Seçim Sonucu - 31 Mart 2019 - Adıyaman Seçim Sonuçları
SEÇİM SONUÇLARI

Adıyaman Yerel Seçim Sonucu - 31 Mart 2019 - Adıyaman Seçim Sonuçları

Adıyaman 31 Mart 2019 Belediye Başkanlığı yerel seçim sonuçları. Adıyaman il ve ilçelerinde belediye başkanlığı için kimlere ne kadar oy geldi? Seçim sonuçları 31 Mart 2019 Belediye Başkanlığı Adıyaman seçim sonuçları sayfamızda.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Adıyaman Yerel Seçim Sonuçları.
​Adıyaman Yerel Seçim Sonuçları.

Adıyaman Belediye Başkanlığı Yerel Seçim sonuçları. 31 Mart 2019 Adıyaman ili ve ilçelerinin seçim sonuçları sabırsızlıkla bekleniyordu. Adıyaman halkı seçim için erken saatlerde sandık başına gitti. Belediye başkan adayları Adıyaman' ili ve ilçelerinden kaç oy aldı? Belediye Başkanlığı seçim sonuçları Adıyaman'nın tüm detayları Adıyaman 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları sayfamızda.

Adıyaman Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Adıyaman Besni Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Adıyaman Çelikhan Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Adıyaman Gerger Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Adıyaman Gölbaşı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Adıyaman Kahta Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Adıyaman Samsat Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Adıyaman Sincik Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Adıyaman Tut Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019


ADIYAMAN

Adıyaman, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan bir ilidir. İdari merkezi Adıyaman şehridir.

İl Nüfusu: 610.484'dür. Bu nüfusun %71,6'sı şehirlerde yaşamaktadır. (2016). İlin yüzölçümü 7337 m2'dir. İlde km2'ye 83 kişi düşmektedir. (Bu sayı merkez ilçede 163'dür.) İl merkezinin denizden yüksekliği: 701 m.'dir.

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2016 yılında TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 9 İlçe, 23 belediye, bu belediyelerde 172 mahalle ve ayrıca 449 köyü vardır.

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