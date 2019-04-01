Adıyaman Yerel Seçim Sonucu - 31 Mart 2019 - Adıyaman Seçim Sonuçları

Adıyaman Belediye Başkanlığı Yerel Seçim sonuçları. 31 Mart 2019 Adıyaman ili ve ilçelerinin seçim sonuçları sabırsızlıkla bekleniyordu. Adıyaman halkı seçim için erken saatlerde sandık başına gitti. Belediye başkan adayları Adıyaman' ili ve ilçelerinden kaç oy aldı? Belediye Başkanlığı seçim sonuçları Adıyaman'nın tüm detayları Adıyaman 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları sayfamızda.

Adıyaman Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

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Adıyaman Sincik Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Adıyaman Tut Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

ADIYAMAN

Adıyaman, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan bir ilidir. İdari merkezi Adıyaman şehridir.

İl Nüfusu: 610.484'dür. Bu nüfusun %71,6'sı şehirlerde yaşamaktadır. (2016). İlin yüzölçümü 7337 m2'dir. İlde km2'ye 83 kişi düşmektedir. (Bu sayı merkez ilçede 163'dür.) İl merkezinin denizden yüksekliği: 701 m.'dir.

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2016 yılında TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 9 İlçe, 23 belediye, bu belediyelerde 172 mahalle ve ayrıca 449 köyü vardır.