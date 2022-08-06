​Dört adaya karşı Erdoğan

Türkiye genelinde 3 bin 872 kişi ile yapılan anket çalışmasının sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlık seçimlerinin 2’nci tura kalması halinde rakiplerine attığı farkla yine seçimi kazandığı tespit edildi.

KILIÇDAROĞLU YİNE GERİDE

Areda Survey Türkiye’den her yaş ve cinsiyetten vatandaşa “Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa ve aşağıdaki adaylar 2. tura kalsa hangi adaya oy verirsiniz “sorusunu 4 senaryoyla yöneltti. Çalışmaya göre birinci senaryoda Cumhurbaşkanlığı seçiminin olası ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun kalması halinde kime oy verecekleri soruldu.





BİRİNCİ SENARYO YÜZDE 47,9

Birinci senaryoda katılımcıların yüzde 47,9’u “Erdoğan’a oy veririm”, yüzde 42,4’ü “Kılıçdaroğlu’na oy veririm” ve yüzde 9,7’si ise “hiçbirine oy vermem” dedi. Anketin İkinci senaryosunda ise katılımcılara Recep Tayyip Erdoğan ve Meral Akşener’in ikinci tura kalması halinde kime oy verecekleri sorusu yer aldı. İkinci senaryoda katılımcıların yüzde 48,3’ü Erdoğan, yüzde 40’ı Akşener derken yüzde 11,7’si kimseye oy vermeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı yedi puan önde

Son dönemde Ankara kulislerinde Erdoğan’ın karşısında söylenen isimler arasında geçen Mansur Yavaş ise anketin üçüncü senaryosunda yer aldı. Katılımcılara göre Recep Tayyip Erdoğan ve Mansur Yavaş’ın kalması halinde, Erdoğan yüzde 47,2 oy alırken, Mansur Yavaş yüzde 42,9 oy aldı. Dördüncü senaryoda vatandaşa Recep Tayyip Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu kalırsa kime oy verecekleri sorulduğunda ise Erdoğan yüzde 47,8 oy alırken İmamoğlu yüzde 40,5’de kaldı.