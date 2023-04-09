AK Parti adaylarını belirledi: 16 bakan liste başı

16 Kabine üyesi listede
14 Mayıs’ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel seçimlerde kabinedeki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy AK Parti listelerinde yer almadı. Böylelikle 16 kabine üyesi ise AK Parti’den aday oldu.
Süleyman Soylu - İstanbul 2. Bölge 1. sıra
Vedat Bilgin - Ankara 2. Bölge 1. sıra
Mevlüt Çavuşoğlu - Antalya 1. sıra
Mustafa Varank - Bursa 2. Bölge 1. sıra
Fatih Dönmez - Eskişehir 1. sıra
Murat Kurum - İstanbul 1. Bölge 1. sıra
Mehmet Kasapoğlu - İzmir 1. Bölge 1. sıra
Hulusi Akar - Kayseri 1. sıra
Derya Yanık – Osmaniye 1. sıra
Mahmut Özer - Ordu 1. sıra
Bekir Bozdağ – Şanlıurfa 1. sıra
Nureddin Nebati – Mersin 1. Sıra
Vahit Kirişçi – Kahramanmaraş 1. sıra
Mehmet Muş – Samsun 1. sıra
Adil Karaismailoğlu – Trabzon 1. sıra
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş - İstanbul 3. Bölge 1. sıra
AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan - İzmir 2. Bölge 1. sıra