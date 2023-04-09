AK Parti adaylarını belirledi: 16 bakan liste başı

YSK'nin seçim takvimi işlemeye devam ediyor. Takvime göre siyasi partilerin milletvekili aday listelerini bugün saat 17.00'ye kadar YSK Başkanlığına sunması gerekiyor. AK Parti, 14 Mayıs 2023 seçimlerinde güçlü ve yenilenmiş kadrolarla seçmen karşısına çıkıyor. AK Parti milletvekili aday listesi merak edilirken, Kabinede yer alan bakanlar da aday listesinde yer aldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kendi talepleri doğrultusunda AK Parti'den milletvekili adayı gösterilmedi. İşte 2023 seçimleri AK Parti milletvekili aday listesi.