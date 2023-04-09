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Seçim

AK Parti adaylarını belirledi: 16 bakan liste başı

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine giderken AK Parti’de milletvekili listeleri belli oldu. Buna göre 16 kabine üyesi AK Parti listelerinde birinci sırada aday gösterildi. Kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge 1. Sıra, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa 2. Bölge 1 sıra, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. Bölge 1.sıra, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon 1. sıra, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri 1. sıra, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir 1. Bölge 1. Sıra, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir 1. sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. Bölge 1.sıra, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa 1. sıra, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Osmaniye 1. Sıra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ankara 2. Bölge 1. Sıra, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya 1. Sıra, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mersin 1. sıra, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ordu 1. sıra, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Kahramanmaraş, Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun, AK Parti'den aday oldu.

16:06 . 9/04/2023 Pazar
Diğer
16 Kabine üyesi listede

16 Kabine üyesi listede

14 Mayıs’ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel seçimlerde kabinedeki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy AK Parti listelerinde yer almadı. Böylelikle 16 kabine üyesi ise AK Parti’den aday oldu.

İŞTE BAKANLARIN ADAY GÖSTERİLDİĞİ ŞEHİRLER

Süleyman Soylu - İstanbul 2. Bölge 1. sıra

Vedat Bilgin - Ankara 2. Bölge 1. sıra

Mevlüt Çavuşoğlu - Antalya 1. sıra

Mustafa Varank - Bursa 2. Bölge 1. sıra

Fatih Dönmez - Eskişehir 1. sıra

Murat Kurum - İstanbul 1. Bölge 1. sıra

Mehmet Kasapoğlu - İzmir 1. Bölge 1. sıra

Hulusi Akar - Kayseri 1. sıra

Derya Yanık – Osmaniye 1. sıra

Mahmut Özer - Ordu 1. sıra

Bekir Bozdağ – Şanlıurfa 1. sıra

Nureddin Nebati – Mersin 1. Sıra

Vahit Kirişçi – Kahramanmaraş 1. sıra

Mehmet Muş – Samsun 1. sıra

Adil Karaismailoğlu – Trabzon 1. sıra

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş - İstanbul 3. Bölge 1. sıra

AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan - İzmir 2. Bölge 1. sıra



#AK Parti
#Süleyman Soylu
#Mustafa Varank
#Murat Kurum
#Adil Karaismailoğlu
#Hulusi Akar
#Muharrem Kasapoğlu
#Fatih Dönmez
40 dakika önce
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