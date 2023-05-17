|
Seçim

AK Parti Hakkari İl Seçim Kuruluna itiraz etti

AK Parti, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim sonuçları için Hakkari’deki ilçe seçim kurullarına yaptığı itirazın ret edilmesi üzerine il seçim kuruluna başvurdu.

08:42 . 17/05/2023 Çarşamba
IHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

AK Parti’nin Hakkari’de 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim sonuçlarına yaptığı itiraz ilçe seçim kurulları tarafından ret edildi. İlçe seçim kurullarınca verilen ret kararının ardından, AK Parti bu kez bir üst kurul olan il seçim kuruluna itirazda bulundu.


AK Parti, Hakkari’deki seçim sonuçlarına yaptığı itiraz başvurusunda, "Seçim sonuçlarını etkileyecek şekilde çok sayıda sandıkta blok halinde oy kullanıldığı, sandığa gitmeyen seçmenlerin yerine oy kullanıldığı, sandık sayım, döküm tutanaklarının sisteme hatalı girilerek maddi hatalar yapıldığı, gizli oy kullanma ilkesine uyulmadığı, geçersiz oyların olağan dışı bir yoğunlukta olduğu ve bunlar gibi birçok usulsüzlük yapıldığından dolayı süresi içinde seçim sonuçlarına itirazlar yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir" denildi.




#AK Parti
#28. Dönem Milletvekili Genel Seçim
#Hakkari İl Seçim Kurulu
26 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Son deprem nerede oldu? 17 Mayıs 2023 depremler listesi