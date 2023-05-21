AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız zafer ortaya koyacak

"Demek ki oyumuz belli yerlerde düşmüşse vatandaş bize şu talimatı vermiştir; bizimle daha çok paylaşacaksınız, daha çok anlatacaksınız. Burada da göreceğiz inşallah, seçmenin vatandaşımızın şu anki cumhurbaşkanımızın siyasi hattına sahiplenme biçiminin kesin bir zafer ortaya koyacağını söylüyorum. Ben rakam vermiyorum ama analiz ortaya koyuyorum. Burada temel olarak hat nereye kuruldu? Türkiye'yi yönetme kapasitesiyle karşımızda yönetemeyen bir tablo. Karşımızdakiler linç kampanyasıyla vatandaşı değiştirmek istiyorlar. Biz sandık sandık bakarak değerlendirme yapıyoruz. Bir sürü meşhur analist, kamuoyu araştırma şirketi bunun tersini öngörüyordu. Biz 'saha başka bir şey söylüyor' diyorduk."

"Sayın Sinan Oğan ile Cumhurbaşkanımız arasında görüşme kendi aralarında gerçekleşti. Gayet olağan bir görüşme. Kendileri bir açıklama yapmadan biz bir şey söylemeyiz. Sinan Bey Pazartesi açıklama yapacak. Biz sandık sandık oylara bakarız. Sayın Oğan'ın oy aldığı tek vatan, tek bayrak siyasetlere çok yakın bir kitle olduğunu görüyoruz. Oğan'a oy veren kitlenin Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü siyasete çok daha yakın, benimseyen bir kitle olduğunu görüyoruz. Karşımızdaki ittifakın savrulduğu konulara karşı daha uzak ve karşıdan yaklaşımların olduğunu değerlendiriyoruz. Tabii ki herkesin kendi takdiri. Pazartesi'yi bekleyeceğiz. Siyasi değerlendirme, müzakere, pazarlık başka şeyler, Pazarlığı kendinize yakın olanlarla, müzakereyi daha dışındaki insanlarla yaparsınız. Pazarlık meselesi hiçbir zaman ne Cumhurbaşkanımızın siyaset tarzına ne AK Parti'ye ne Cumhur İttifakı'na uygun değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız prensipler üzerinden yürüyor. Bunlarla yakınlık ortak alan oluşturulduğunda zaten bir araya geliyorsunuz. Şunu açık ve net söyleyebilirim. Bir kabine nasıl kurulacak bu sayın Cumhurbaşkanımızın takdiridir. Henüz ortada bir açıklama yok. O açıklama olduğu zaman onun üzerine konuşmak lazım. Bir taraf siyasi pazarlık istemiş karşı taraf yapmamış diye haksızlık yapmamak lazım. Sayın Oğan da zaten müzakerelerini yapıyor. Ama gördüğüm şu sayın Oğan'a oy veren kitlenin hassasiyet odağı Cumhurbaşkanımızın siyasetiyle son derece örtüşüyor. CHP'liler belki şöyle düşündü. Muharrem İnce çekilince oylar bize gelecek diye. Seçmenin takdiri çok faktörlü bir şey. Mesela bir kitleyi ya da size oy veren kesimi prensiplere yakınlığı üzerinden taşırsınız. Biz sandık sandık baktığımızda kim nereden oy almış diye. Sayın Oğan'a oy vermiş vatandaşlarımızın siyasi yaklaşımlarıyla sayın Cumhurbaşkanımızın siyaset tarzına son derece yakın olduğu."