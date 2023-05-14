AK Parti Sözcüsü Çelik oyunu kullandı: Milletin geleceğe sahip çıkmaları gurur verici

Yurt genelinde milyonlarca seçmen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi için oylarını vermek üzere sandık başında. Liderler de gün içerisinde seçmen kayıtlarının bulunduğu okullarda oylarını kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da Anıttepe Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Bahçeli yaptığı açıklamada, "Yüksek bir katılım olduğu gözlenmekte. Demokrasi hayatımızda bu önemli bir seçim. Bütün siyasi partilere başarılar diliyorum" ifadelerini kulandı.