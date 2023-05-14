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Seçim

AK Parti Sözcüsü Çelik oyunu kullandı: Milletin geleceğe sahip çıkmaları gurur verici

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, oyunu Adana da kullandı. Ardından kameraların karşısına geçen Çelik, "Milletimizin sağduyusu, sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başına giderek geleceğimize sahip çıkmaları gurur vericidir. Sonuçları hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.

13:59 . 14/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Çelik oyunu Adana'da kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik oyunu Adana'da kullandı.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Türkiye sandık başında. Parti liderlerinin oy kullanacağı yerler belli oldu.

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini seçecek. Seçimde, pusuladaki sıralamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan cumhurbaşkanı adayı olarak yarışacak. İnce 3 gün adaylıktan çekildiğini duyurmuştu. Milletvekili Genel Seçimine ise 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı girecek.

'Milletimiz geleceğine sahip çıkıyor'

Siyasi isimler de oy kullanma işlemlerini gerçekleştiriyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, oyunu Adana da kullandı. Ardından kameraların karşısına geçen Çelik, "Son kararı milletimiz verecek. Gayet güvenli bir ortamda gidiyor. Milletimizin sağduyusu, sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başına giderek geleceğimize sahip çıkmaları gurur vericidir. Sonuçları hep beraber göreceğiz, hepimize hayırlı olsun" dedi.



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