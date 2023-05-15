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Seçim

AK Parti'li Atabek'ten İYİ Partili sandık görevlileri hakkında suç duyurusu: Sözlü saldırı sonrası üzerime yürüdüler

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde, AK Parti Sakarya Milletvekili ve yeniden aday olan Çiğdem Erdoğan Atabek, dün oyunu kullandığı okulda halk ile selamlaştığı sırada İYİ Partili 2 sandık görevlisinin kendisine saldırdığını belirterek suç duyurusunda bulundu. Yaşanan olayın tutanakla da kayıt altına alındığını kaydeden Atabek, "Önce sözlü saldırı olarak başladı. Üzerime doğru yürüdükleri için yanımdaki arkadaşlar araya girdi. Şikayetçi oldum. Saldırıyı kınıyorum” dedi.

13:44 . 15/05/2023 Pazartesi
DHA
AK Parti'li Atabek'ten, üzerine yürüyen İYİ Partili sandık görevlileri hakkında suç duyurusu

AK Parti'li Atabek'ten, üzerine yürüyen İYİ Partili sandık görevlileri hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde AK Parti Sakarya Milletvekili Adayı Çiğdem Erdoğan Atabek, Serdivan ilçesinde Fatma Özkan İlkokulu’nda oyunu kullandı. Daha sonra okul içinde görevli bulunan sandık görevlilerini selamlayıp sohbet eden Atabek'e, İYİ Partili 2 sandık görevlisi tepki gösterip, üzerine yürüdü. Bu sırada Atabek’in yanında bulunan AK Partililer ve diğer sandık görevlileri araya girdi. Bu anlarda Atabek’in yanında bulunan ve korkan 14 yaşındaki kızı partililer tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Atabek, AK Parti'li görevlilerin yardımıyla dışarıya çıktı. Görevli polislerin araya girmesiyle gerginlik sonlandı. Yaşanan olay, tutanakla kayıt altına alındı. Çiğdem Erdoğan Atabek, olayın ardından 2 sandık görevlisi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. 

Resmi olmayan kesin sonuçlara göre yeniden milletvekili seçilen Çiğdem Erdoğan Atabek, olayla ilgili olarak, şunları söyledi:

“Önce sözlü saldırı olarak başladı. Onların başlatmasıyla oldu. ‘Giremezsiniz buraya’ dediler. Benim üzerime doğru yürüdükleri için, yanımdaki arkadaşlar araya girdi. Herhangi bir yaralanma olmadı. İtiş kakış şeklinde oldu. Onlar üzerime doğru gelince, yanımızdaki arkadaşlar araya girdi. İYİ Parti'li 2 sandık görevlisi hakkında suç duyurusunda bulunup, şikayetçi oldum” dedi.

Atabek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da, "Milletimizin böylesine güzel bir demokrasi şölenine gölge düşürmeye çalışan İYİ Parti görevlilerini kınıyorum" yazdı.



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2023 cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri yapıldı. Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, AK Parti yüzde 35,5 ile birinci parti olurken, CHP yüzde 25,4 ile ikinci, MHP yüzde 10,1 ile üçüncü olurken İYİ Parti 9,7 ile dördüncü, HDP’nin devamı olan Yeşil Sol ise 8,8 ile beşinci oldu. CHP seçim sonuçlarına göre 169 vekil çıkardı. Millet İttifakı'na destek veren ve seçime CHP listelerinden giren Saadet Partisi milletvekili adaylarının Meclis’e girip girmediği araştırılıyor. Saadet, CHP listelerinden giden 24 adaydan 9 ismi Meclis’e gönderdi. Peki Saadet Partisi hangi illerde milletvekili kazandı? İşte DEVA ve Gelecek Partisi kazanan milletvekili sayıları ve isimleri.




#Çiğdem Erdoğan Atabek
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