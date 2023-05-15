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Anadolu Ajansı'ndan muhalefete tepki: Her türlü mesnetsiz itham ve iddiayı reddediyoruz

Anadolu Ajansı (AA), oy sayım süreciyle ilgili muhalefetten gelen tepkilere yanıt verdi. Anadolu Ajansı, yazılı bir açıklama yaparak kamuoyuna sundukları verilerin ıslak imzalı sonuç tutanaklarına dayandığını belirtip "Her türlü mesnetsiz itham ve iddiaları reddediyoruz" dedi.

13:44 . 15/05/2023 Pazartesi
AA
Anadolu Ajansı

Anadolu Ajansı

Anadolu Ajansı (AA), oy sayım süreciyle ilgili muhalefetten gelen tepkilere yanıt verdi. Kamuoyuna sundukları verilerin ıslak imzalı sonuç tutanaklarına dayandığını belirten ajans, "Her türlü mesnetsiz itham ve iddiaları reddediyoruz" açıklamasında bulundu.


Söz konusu tutanaklardaki verileri doğrudan servis ettiklerini kaydeden AA açıklamasında, "Anadolu Ajansı, her türlü siyasi tartışmadan bağımsız bir şekilde görevine devam edecektir" denildi.


Açıklamada, "Anadolu Ajansı olarak şirketimize yönelik her türlü mesnetsiz itham ve iddiaları reddediyor, dezenformasyon içeren tüm itham ve iddialara karşı yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı beyan ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Anadolu Ajansı olarak Türkiye genelindeki sandıklardan 2500 çalışma arkadaşımız ve iş birliği yaptığımız araştırma şirketi aracılığıyla sandık sonuç tutanaklarını alıyoruz. Müşterilerimize sağladığımız veriler, her partinin ıslak imzası bulunan sandık sonuç tutanaklarına dayanıyor. Söz konusu tutanaklardaki sonuçları müşterilerimize doğrudan servis ediyoruz. Tutanaklar arasında bir ayrım gözetmiyor, tutanakları geliş sırasına göre hızlı bir şekilde iletiyoruz.


Daha önce kamuoyuna açıkladığımız stratejiye uygun olarak, verileri abonelerimize daha sağlıklı ve dengeli bir şekilde iletebilmek amacıyla, sandıkların belli bir yüzdesi açılana kadar herhangi bir paylaşımda bulunmadık.


Anadolu Ajansı, her türlü siyasi tartışmadan bağımsız bir şekilde görevine devam edecektir. Anadolu Ajansı olarak şirketimize yönelik her türlü mesnetsiz itham ve iddiaları reddediyor, dezenformasyon içeren tüm itham ve iddialara karşı yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı beyan ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Anadolu Ajansı'nın sunduğu ilk verilerin kamuoyunu yanıltma amacı taşıdığını kaydetmiş, Millet İttifakı'ndan AA'ya eleştiriler yöneltilmişti.




#Anadolu Ajansı
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#tepki
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