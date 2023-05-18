Ankara Kuşu kafeste

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesini sağlamak için yürütülen ‘montaj kaset’ ve ‘sahte dekont’ kumpası soruşturmasının kilit ismi yakayı ele verdi. Ankara Kuşu adlı Twitter hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar Ankara’da gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturmada dün önemli bir operasyon düzenlendi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 5 gündür aranan firari Oktay Yaşar’ı saklandığı evde buldu. Gözaltına alınan Yaşar’ın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

İnce’ye yönelik sosyal medya paylaşımları üzerine resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden biri tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından önceki gün Ankara Adliyesi’ne götürüldü. Savcıya ifade veren şüphelilerden biri serbest bırakılırken 13’ü ise tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Gece saatlerine kadar sorgusu süren şüphelilerden Ozan Özgür Doğru tutuklanırken diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.