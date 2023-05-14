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Seçim

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Oğan Ankara'da oyunu kullandı

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri çerçevesinde Ankara’da oyunu kullandı.

12:18 . 14/05/2023 Pazar
IHA
Sinan Oğan, Ankara'da oyunu kullandı

Sinan Oğan, Ankara'da oyunu kullandı

Zafer Partisi ve ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri çerçevesinde Ankara’da yer alan Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi’nde oy kullandı.


1276 numaralı sandıkta oyunu kullanan Oğan, ardından yaptığı açıklamada, "Memleketimize hayırlı olsun. Buradan tüm yurttaşlara bir çağrı yapmak istiyorum. Bu seçimi bir bayram havasında geçirelim, sükunetle" ifadelerini kullandı.

Sinan Oğan, oy kullanacağı okula eşi Gökçe Oğan ile birlikte geldi.




#ATA İttifakı
#Sinan Oğan
#Seçim
#Oy verme
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