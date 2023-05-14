Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Oğan Ankara'da oyunu kullandı

1276 numaralı sandıkta oyunu kullanan Oğan, ardından yaptığı açıklamada, "Memleketimize hayırlı olsun. Buradan tüm yurttaşlara bir çağrı yapmak istiyorum. Bu seçimi bir bayram havasında geçirelim, sükunetle" ifadelerini kullandı.