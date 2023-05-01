Bakan Karaismailoğlu sendika temsilcilerine teşekkür etti: Mega projeler Türk işçisinin emekleriyle yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kentte faaliyet gösteren sendika temsilcileri ve üyelerine yönelik düzenlenen toplantıya katıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon'da sendika temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda konuşarak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde işçilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirtti.
Karaismailoğlu, bakanlık olarak 700 bin çalışanları bulunduğunu ve güzel çalışmalara imza attıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:
Son 21 yılda ülkede sağlanan istikrar ile her gün önemli projelerin açılışının gerçekleştiğini aktaran Karaismailoğlu, şunları kaydetti:
"Yıllarca bizi bu terör belasına bulaştırdılar. Bizi hiç yatırımlarla ilgili konuşturmadılar. Hem vaktimizi çaldılar hem de paralarımızı çaldılar. Maalesef şehitlerimiz, kayıplarımız oldu, yatırım düşünemedik. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesi sayesinde terör belasını başımızdan defettik. Bu güven ve huzur ortamında proje konuşuyoruz. İşçimizin emeğinin ne kadar kıymetli olduğunu konuşuyoruz. Bunun sonucunda şehirlerimiz gelişiyor, vatandaşımızın hayatı kolaylaşıyor. Ülkemizdeki istihdam artıyor."