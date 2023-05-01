Bakan Karaismailoğlu sendika temsilcilerine teşekkür etti: Mega projeler Türk işçisinin emekleriyle yapıldı

Kendisinin çalışma hayatında 28 yılın geride kaldığını, 28 yıldır işçilerin emekleri üzerinden projeler ürettiklerini aktaran Karaismailoğlu, "Vatanımıza, milletimize faydalı işler yapmaya çalıştık. O yüzden işçilerin emeği bizler için son derece kutsaldır. Çalışma şartları, ücretlerinin düzenli olması ve her türlü şartlarda iş güvenliğine kadar hep beraber olduk, beraber yorulduk, beraber koşturduk. O yüzden

bu kadar büyük projelerin hızlı bitmesi, dünyanın en mega işlerinin yapılması o Türk işçisinin emekleri üzerinden oldu.

Biz onun kıymetini çok iyi biliyoruz