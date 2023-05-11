Bakan Koca: Hasta seçmenlere sağlık personeli refakat edecek

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları 4 Nisan itibariyle başladı. Takvime göre, bugün başlayan propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları 13 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00'de sona erecek. Peki seçim yasakları neler? Seçim gününde neler yasak? İşte seçim yasaklarıyla ilgili tüm detaylar.