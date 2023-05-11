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Seçim

Bakan Koca: Hasta seçmenlere sağlık personeli refakat edecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yatağa bağımlı olan seçmenlerin oy kullanımına ilişkin, "İllerdeki Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezleri, 14 Mayıs günü oy kullanma saatleri süresinde açık tutulacak. Oy kullanmaya götürülen hastalara sağlık personeli de refakat edecek" dedi.

18:18 . 11/05/2023 Perşembe
DHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Bakan Koca, 14 Mayıs seçimlerinde hasta seçmenler ile ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada,
"Bakanlığımız, 14 Mayıs seçimlerinde, hastanede yatmakta olan, evde sağlık hizmeti alan yatağa bağımlı seçmenlerden talepte bulunanların hasta nakil araçları ve ambulanslarla oy verecekleri merkeze götürülüp, getirilmesini sağlıyor. İllerdeki Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezleri, 14 Mayıs günü oy kullanma saatleri süresinde açık tutulacak. Oy kullanmaya götürülen hastalara sağlık personeli de refakat edecek. Gerekli koordinasyon İl Sağlık Müdürlüklerince gerçekleştirilecek"
dedi. 

Koca, yatağa bağımlı seçmenlere de ilişkin şunları kaydetti:"Öte yandan, yatağa bağımlı veya engeli sandığa gidip oy kullanmasına mani seçmenlerin seyyar sandıklarda oy kullanabilmelerine ilişkin durumlarını bildirir hekim raporuyla birlikte YSK'ya yapacakları başvurunun süresi 2 Nisan'da dolmuştu." 





#Sağlık Bakanlığı
#seçim
#oy
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