Bakan Nebati: Sizin genel başkanlarınız dışarıdan sufle alırken Cumhurbaşkanımız sufleyi milletten alıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
AK Parti'nin Mersin milletvekili adayı Nebati, Akdeniz Belediyesine ziyaretinde kendisini karşılayan vatandaşlara seçim otobüsü üzerinden hitap etti.
Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini görevlendirdiği ilk andan itibaren Mersin için hizmetkar olduğunu, kentin her noktasını dolaştıklarını söyledi.
Devletin ve devletin sınırlarının tartışılmaz olduğunu vurgulayan Nebati, Türk bayrağının indirilmemesi için canlarını vermeye hazır olduklarını aktardı.
Nebati, Cumhur İttifakı olarak tüm seçmenlere ulaşmak için kapı kapı dolaşacaklarını ifade ederek, şöyle konuştu:
"Yaptıklarımız elhamdülillah dünyaya değer. Sadece son 1 haftada yaptıklarımızın bir tanesini 5 yıl içerisinde yapmış olsaydılar dünyayı ayağa kaldırırdılar. Öyle kolay değil. Şimdi bunlar, dışarıdan Atlantik ötesi danışmanlarıyla Türkiye'yi tanımladıklarını, tanıdıklarını zannediyorlar. Hiçbir şey anladığın yok. Mevsimsel şartlardan dolayı Türkiye'de zaman zaman sebze, meyve fiyatları oynar, çıkar. Soğanı aldılar ellerine dediler ki 'Soğan 30 lira oldu'. Soğan ellerinde patladı, yeni ürünler çıktı fiyatlar aşağıya doğru gidiyor. Sen bu soğanı eline aldığın zaman biz, 'Bunları şöyle kabuk kabuk aç cücüğüne kadar git' dediğimiz zaman kızdılar. Sen söylettiriyorsun. Türkiye'yi tanımayan adamlarla Türkiye'yi anlatmaya çalışıyorsun."
Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da ilçeye yapılan hizmetleri ve devam eden yatırımları anlattı.
Konuşmaların ardından Nebati, makamında görüştüğü Gültak'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.