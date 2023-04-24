Bakan Nebati: Sizin genel başkanlarınız dışarıdan sufle alırken Cumhurbaşkanımız sufleyi milletten alıyor

"Elhamdülillah, bugün bu ülkede 'Ben Kürt'üm' dediği için uzaklaştırılan, ötekileştirilen bir insan var mı? Haşa çünkü biz kardeşiz. İster Alevi, ister Sünni ne fark eder, ötekileştirilen biri yok elhamdülillah ama bunların cibiliyeti hep ötekileştirme üzerine kurulu olduğu için şimdi bilerek kaşıyorlar. 28 Şubat sürecinde başörtülüleri uzaklaştıran, başörtüsünü üniversite kapılarında söken sizdiniz. Siz zannediyorsunuz ki 'AK Parti iktidarında bu tür ötekileştirmeler olur.' Hayır, AK Parti iktidarında olmaz, Türkiye de buna asla izin vermez çünkü biz iriyiz, diriyiz, beraberiz, hep beraber Türkiye'yiz."