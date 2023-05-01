Bakan Soylu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçileceğini söyledi: Kemal'e bay bay diyecek

"

İçeriden ve dışarıdan ilk önce Gezi olaylarıyla başladı.

Kıymetli Cumhurbaşkanımıza, dışarıdan tezgahlandığı çok açık olan, ülkemizin en önemli projelerine, '

Bunları yapmayın

' dediler. Cumhurbaşkanımıza mektup gönderdiler. Erdoğan o mektubu aldı, buruşturdu, ç

öp tenekesine attı

. Çünkü o mektup bu ülkenin tam bağımsızlığına, gelişmesine engel bir mektuptur. Diyordu ki, '

Yavuz Sultan Selim Köprüsü

'nü yapmayacaksın,

İstanbul Havalimanı

'nı yapmayacaksın'. İstanbul Havalimanı'nın Orta Doğu'dan Afrika'ya, Orta Asya'dan Balkanlar'a, Avrupa'ya kadar dünyanın en büyük projelerinden biri olduğu geçtiğimiz yıl ispatladı. Avrupa'dan daha çok uçuş aldı, Avrupa'dan daha çok yolcu sayısı aldı. Etrafımızdaki coğrafyanın ve dünyanın en önemli istasyonu haline geldi. Onlar bizim dünyanın en önemli merkezi olmamızı, güçlü olmamızı istemiyor. Ardından dediler ki, '

Mersin'deki nükleer santrali