Bakan Soylu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçileceğini söyledi: Kemal'e bay bay diyecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tokat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu. Miting alanında Türkiye'nin otomobili Togg'u gören vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Tokatlılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini söyledi.
Tarihi günlerden geçtiklerini dile getiren Soylu, "6 Şubat'ta tarihin, yerkürenin en büyük depremiyle karşılaştık. Tam 66 gün orada kaldık bakan arkadaşlarımızla, kıymetli Cumhurbaşkanımızın yönetiminde milletimizi yalnız bırakmamak, bu büyük depremde onlarla beraber olabilmek için. Konteynerlerden çadırına, aşından işine kadar Tokat'taki hemşehrilerimiz deprem bölgesindeki kardeşlerimize ellerini, gönüllerini uzattı. Allah sizden razı olsun." diye konuştu.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 yıldır Türkiye'nin ve siyasetin istikrarı, ülkenin büyümesi için büyük mücadele verdiğini anlatan Soylu, Tokatlıların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hak mücadelesinde yalnız bırakmadığını belirtti.
Ülkenin büyümemesi için birtakım oyunların tezgaha konulduğunu vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:
Soylu, 5 gün önce oradan bir müjde daha geldiğinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
Gezi olayları ile 17/25 Aralık FETÖ darbe girişimlerinin yaşandığını anlatan Soylu, "Olayların arkasında Amerika var. Kaptan selametle oradan da çıktı, gemisini karaya oturtmadın. Onların evlerini yapmadı. Hiç unutmayın, Recep Tayyip Erdoğan 85 milyonun cumhurbaşkanı, devlet 85 milyonun devletidir." dedi.
Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz darbe girişimi akşamı Atatürk Havalimanı'na indiğini belirten Soylu, şunları söyledi:
"Orada FETÖ'cülerle anlaşıp, sıvışıp eve gidip maç seyreder gibi bu milletin büyük belayla karşı karşıya kaldığı o saatleri seyretti mi? Bu millet kimi seçecek? 'Tayyip Erdoğan gitsin' diyenlere sesleniyorum. 15 Temmuz'da tankçılarla anlaşıp eve gidip maç seyreder gibi ayak ayak üstüne atan bay bay Kemal'i mi, 'Ölümüne milletin yanındayım' diyen Recep Tayyip Erdoğan'ı mı? 15 Temmuz'un arkasında bal gibi Amerika vardır. Bunu o gün de söyledim. 16 Temmuz'da söyledim. Sonra beni iki defa istenmeyen adam, yasaklı adam ilan ettiler. On bin defa ilan etseniz ne olur, bir milyon defa ilan etsen ne olur Amerika? Eskiden bu ülkede Amerika'nın büyükelçisi laf söylediği zaman derlerdi ki, 'Acaba bir şey mi olacak?' Herkes endişe içerisinde olurdu. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın yönettiği Türkiye'de Allah'a hamdolsun, Amerikan Başkanının söylediği sözleri kimse sallamıyor." diye konuştu.
Süleyman Soylu, 29 Ekim 2023'te Türkiye'nin dağlarında bir tek terörist kalmayacağını dile getirerek, şunları kaydetti:
"HDP'nin bir cumhurbaşkanı adayı var mı? Yok. Peki kimi destekliyorlar? Bay bay Kemal'i mi? Peki bunlar masanın altında değil miydi? Yedi oldu mu? Ama masanın üstünde birisi var, o da altına indi. O kim biliyor musunuz? Şehidin ailesine kötü söz söyleyeni milletvekili adayı yapan var ya. PKK'nın, HDP'nin desteklediği belediyelerden ihalelerin peşinde koşan var ya. Utancından, millete söyleyecek sözü olmadığı için Meral Akşener masanın altına girdi. Bu memleketi yönetmeye cesaret ister, yürek ister, iman ister, inanç ister, Recep Tayyip Erdoğan olmak ister. 'Tayyip Erdoğan gitsin' diyenler, kim gelsin? Kuzey Irak'ta, kuzey Suriye'de terör devleti kurdurmak istedi Amerika. Müsaade ettik mi? Kim etmedi? Recep Tayyip Erdoğan etmedi, Reis etmedi."
Bu arada Soylu, Tokat Havalimanı'ndan şehir merkezine gelirken bir süre Türkiye'nin otomobili Togg'u kullandı.